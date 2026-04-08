Быстрые трубочки из лаваша для сытного обеда: готовятся без мяса
Если у вас нет много времени на приготовление обеда, используйте лаваш. В него можно завернуть любую любимую начинку. Для более бюджетного и постного варианта добавьте внутрь овощную зажарку.
Идея приготовления ленивых пирожков из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш
- капуста – 1 шт
- морковь – 1 шт.
- лук 1 шт
- болгарский перец 1 шт
- масло для жарки
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжарить лук, добавить морковь и болгарский перец.
2 Протушить, добавить капусту.
3. Тушить до готовности.
4. Посолить и поперчить по вкусу.
5. Выложить на лаваш капусту.
6. Скрутить и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
