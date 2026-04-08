Быстрые трубочки из лаваша для сытного обеда: готовятся без мяса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
84
Быстрые трубочки из лаваша для сытного обеда: готовятся без мяса

Если у вас нет много времени на приготовление обеда, используйте лаваш. В него можно завернуть любую любимую начинку. Для более бюджетного и постного варианта добавьте внутрь овощную зажарку.

Идея приготовления ленивых пирожков из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш
  • капуста – 1 шт
  • морковь – 1 шт.
  • лук 1 шт
  • болгарский перец 1 шт
  • масло для жарки
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарить лук, добавить морковь и болгарский перец.

2 Протушить, добавить капусту.

3. Тушить до готовности.

4. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Выложить на лаваш капусту.

6. Скрутить и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты