Если у вас нет много времени на приготовление обеда, используйте лаваш. В него можно завернуть любую любимую начинку. Для более бюджетного и постного варианта добавьте внутрь овощную зажарку.

Идея приготовления ленивых пирожков из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш

капуста – 1 шт

морковь – 1 шт.

лук 1 шт

болгарский перец 1 шт

масло для жарки

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарить лук, добавить морковь и болгарский перец.

2 Протушить, добавить капусту.

3. Тушить до готовности.

4. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Выложить на лаваш капусту.

6. Скрутить и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: