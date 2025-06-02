Быстрые жареные бутерброды с морковью и сыром: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
87
Быстрые жареные бутерброды с морковью и сыром: готовятся элементарно

Если привычные бутерброды с колбасой надоели, можно приготовить жареные с сыром и морковью. Для такого блюда нужно лишь сделать вкусную намазку. Жарятся изделия всего несколько минут.

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Идея приготовления жареных бутербродов с плавленым сыром опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Сверху получится аппетитная золотистая корочка.

Быстрые жареные бутерброды с морковью и сыром: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • багет или батон
  • плавленый сыр – 2 шт.
  • лук средний – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • морковь маленькая – 1 шт.
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Быстрые жареные бутерброды с морковью и сыром: готовятся элементарно

1. Багет нарезать ломтиками.

2. Натереть сыр.

Быстрые жареные бутерброды с морковью и сыром: готовятся элементарно

3. Мелко нарезать лук.

Быстрые жареные бутерброды с морковью и сыром: готовятся элементарно

4. Добавить яйцо, перемешать.

Быстрые жареные бутерброды с морковью и сыром: готовятся элементарно

5. Намазать сырную массу на кусочки багета.

Быстрые жареные бутерброды с морковью и сыром: готовятся элементарно

6. Выложить на горячую сковородку начинкой вниз, немного нажимаем.

7. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

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