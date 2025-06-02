Если привычные бутерброды с колбасой надоели, можно приготовить жареные с сыром и морковью. Для такого блюда нужно лишь сделать вкусную намазку. Жарятся изделия всего несколько минут.

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Идея приготовления жареных бутербродов с плавленым сыром опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Сверху получится аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты:

багет или батон

плавленый сыр – 2 шт.

лук средний – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

морковь маленькая – 1 шт.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Багет нарезать ломтиками.

2. Натереть сыр.

3. Мелко нарезать лук.

4. Добавить яйцо, перемешать.

5. Намазать сырную массу на кусочки багета.

6. Выложить на горячую сковородку начинкой вниз, немного нажимаем.

7. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

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