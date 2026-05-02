Быстрый белковый завтрак из лаваша: получится очень сытно и вкусно
Завтрак не обязательно должен быть сложным, чтобы быть сытным и вкусным. Иногда достаточно нескольких простых ингредиентов и духовки. Лаваш в сочетании с яйцами и сыром дает быстрый и питательный результат. Такое блюдо подходит и для утра, и для перекуса в течение дня. Готовится буквально за считанные минуты.
Идея приготовления быстрого белкового завтрака из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- сыр твердый – 80 г
- яйца – 4 шт.
- ветчина – 100-150 г
- сыр зернистый – 150 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Подготовьте форму для запекания или противень.
2. Выложите один лист лаваша на дно, равномерно распределите часть натертого твердого сыра и накройте вторым листом лаваша.
3. В миске взбейте яйца со щепоткой соли.
4. Нарежьте ветчину небольшими кусочками и добавьте к яйцам вместе с зернистым сыром.
5. Хорошо перемешайте до однородности.
6. Вылейте полученную смесь на лаваш в форме, равномерно распределяя начинку.
7. Сверху посыпьте оставшимся натертым сыром.
8. Разогрейте духовку до 180°C.
8. Поставьте блюдо запекаться примерно на 15-20 минут, пока верх не станет золотистым.
