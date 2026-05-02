Быстрый белковый завтрак из лаваша: получится очень сытно и вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
216
Завтрак не обязательно должен быть сложным, чтобы быть сытным и вкусным. Иногда достаточно нескольких простых ингредиентов и духовки. Лаваш в сочетании с яйцами и сыром дает быстрый и питательный результат. Такое блюдо подходит и для утра, и для перекуса в течение дня. Готовится буквально за считанные минуты.

Идея приготовления быстрого белкового завтрака из лаваша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 шт.
  • сыр твердый – 80 г
  • яйца – 4 шт.
  • ветчина – 100-150 г
  • сыр зернистый – 150 г
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте форму для запекания или противень.

2. Выложите один лист лаваша на дно, равномерно распределите часть натертого твердого сыра и накройте вторым листом лаваша.

3. В миске взбейте яйца со щепоткой соли.

4. Нарежьте ветчину небольшими кусочками и добавьте к яйцам вместе с зернистым сыром.

5. Хорошо перемешайте до однородности.

6. Вылейте полученную смесь на лаваш в форме, равномерно распределяя начинку.

7. Сверху посыпьте оставшимся натертым сыром.

8. Разогрейте духовку до 180°C.

8. Поставьте блюдо запекаться примерно на 15-20 минут, пока верх не станет золотистым.

