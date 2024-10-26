Быстрый и простой рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: идеально подходит для ужина.

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Быстрый и простой рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: идеально подходит для ужина.

Для приготовления этого основного блюда понадобится совсем небольшое количество ингредиентов. Но ваши родные и гости точно будут поражены пастой с лососем, приготовленной с использованием листков лазаньи. Они создают невероятный деревенский оттенок, придающий блюду непревзойденный шарм.

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Как быстро и просто приготовить пасту с лососем, Mirror рассказал известный шеф-повар Джейми Оливер. Он утверждает, что это блюдо может стать идеальным для любого ужина.

Быстрый и простой рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: идеально подходит для ужина.

Ингредиенты

  • Листья лазаньи – 125 гр
  • Лук – 2 шт
  • Шпинат – 80 гр
  • Копченый лосось – 2 куска
  • Лимон – ½ шт
  • Пармезан – 5 гр
  • Оливковое масло
  • Сыр тертый – 1 ст.л.

Способ приготовления

1.Для начала нарежьте листы лазаньи вдоль пополам, а затем на полоски по 2 см.

2. Зеленый лук очистите и мелко нашинкуйте вместе со шпинатом.

Быстрый и простой рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: идеально подходит для ужина.

3. Половину лосося измельчите и соедините с репчатым луком и шпинатом.

4. Отдельно натереть цедру лимона и пармезана.

5. Репчатый лук, шпинат, измельченный лосось и цедру лимона обжариваем на сковороде с растительным маслом.

6. Затем поместите макароны в кастрюлю и налейте в кастрюлю кипятка, чтобы она почти покрыла макароны – примерно 250 мл.

Быстрый и простой рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: идеально подходит для ужина.

7. Часть воды, в которой варились макароны, вливаем в овощи на сковороду и тушим в течение 4 минут.

8. Когда соус будет готов, добавляем сок лимона и оба вида сыра. Приправьте солью и перцем по своему вкусу, нарежьте остальные лосося и украсьте еще одной капелькой оливкового масла.

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