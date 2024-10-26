Быстрый и простой рецепт пасты с лососем от Джейми Оливера: идеально подходит для ужина.
Для приготовления этого основного блюда понадобится совсем небольшое количество ингредиентов. Но ваши родные и гости точно будут поражены пастой с лососем, приготовленной с использованием листков лазаньи. Они создают невероятный деревенский оттенок, придающий блюду непревзойденный шарм.
Как быстро и просто приготовить пасту с лососем, Mirror рассказал известный шеф-повар Джейми Оливер. Он утверждает, что это блюдо может стать идеальным для любого ужина.
Ингредиенты
- Листья лазаньи – 125 гр
- Лук – 2 шт
- Шпинат – 80 гр
- Копченый лосось – 2 куска
- Лимон – ½ шт
- Пармезан – 5 гр
- Оливковое масло
- Сыр тертый – 1 ст.л.
Способ приготовления
1.Для начала нарежьте листы лазаньи вдоль пополам, а затем на полоски по 2 см.
2. Зеленый лук очистите и мелко нашинкуйте вместе со шпинатом.
3. Половину лосося измельчите и соедините с репчатым луком и шпинатом.
4. Отдельно натереть цедру лимона и пармезана.
5. Репчатый лук, шпинат, измельченный лосось и цедру лимона обжариваем на сковороде с растительным маслом.
6. Затем поместите макароны в кастрюлю и налейте в кастрюлю кипятка, чтобы она почти покрыла макароны – примерно 250 мл.
7. Часть воды, в которой варились макароны, вливаем в овощи на сковороду и тушим в течение 4 минут.
8. Когда соус будет готов, добавляем сок лимона и оба вида сыра. Приправьте солью и перцем по своему вкусу, нарежьте остальные лосося и украсьте еще одной капелькой оливкового масла.
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