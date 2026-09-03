Быстрый рецепт маринованной капусты: можно есть уже через сутки

Маринованная капуста – это простая закуска, которую легко приготовить из доступных овощей. Если не хочется ждать несколько дней, стоит воспользоваться рецептом быстрого маринования. Капуста получается хрустящей, сочной и ароматной, а попробовать её можно уже на следующий день.

Идея приготовления быстрой маринованной капусты опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 2 кг.

морковь – 1 крупная

сладкий перец – 1 шт.

чеснок – 4 зубчика

Для маринада:

вода – 1 л

сахар – 5 ст.л.

соль – 1,5 ст.л.

лавровый лист – 2-3 шт.

перец горошком – 15-20 шт.

уксус 9% – 100 мл.

растительное масло – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте овощи. Капусту тонко нашинкуйте. Морковь натрите на терке для корейской моркови, чтобы она равномерно распределилась между полосками капусты. Сладкий перец нарежьте тонкой соломкой, а чеснок мелко порубите или пропустите через пресс.

2. Переложите все овощи в большую миску и хорошо перемешайте. Не нужно сильно перетирать капусту руками, ведь по этому рецепту она должна остаться хрустящей.

3. Подготовленную овощную смесь плотно разложите по чистым банкам. Не нужно утрамбовывать ее слишком сильно, но овощи должны лежать достаточно плотно, чтобы маринад хорошо их пропитал.

4. Для маринада налейте воду в кастрюлю, добавьте сахар, соль, лавровый лист и перец горошком. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Когда соль и сахар растворятся, снимите маринад с огня и влейте уксус и масло. Осторожно перемешайте.

5. Горячим маринадом постепенно залейте капусту в банках. Жидкость должна полностью покрывать овощи. Закройте банки крышками и оставьте при комнатной температуре до полного остывания.

6. После этого переложите капусту в холодильник или в прохладное место. Быстромаринованная капуста будет готова примерно через 24 часа.

7. Перед подачей её можно перемешать, а по желанию добавить свежую зелень. Такая закуска хорошо сочетается с картофелем, мясными блюдами, кашами и другими домашними гарнирами. Она также может стать самостоятельной овощной закуской на повседневном или праздничном столе.

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