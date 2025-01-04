Быстрый рецепт плова на сковородке: когда нет времени долго готовить
Когда нет времени на приготовление вкусного обеда, следует обратиться к быстрым рецептам. Они не только помогут сэкономить время, проведенное на кухне, но и приятно удивят результатом.
Как приготовить плов на сковороде наскоро, в Instagram рассказала блоггер с ником my little fish. Воспользовавшись им, вам больше не придется тратить несколько часов для приготовления этого блюда.
Ингредиенты
- Пропаренный рис
- Свиная вырезка
- Перец сладкий
- Морковь
- Паприка
- Приправа "10 овощей"
- Приправа к плову
- Сливочное масло
- Чеснок
Способ приготовления
1. Мясо освобождаем от пленок и нарезаем кубиком.
2. Морковь натираем на большой терке и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
3. Добавляем на сковороду нарезанный перец и мясо слайсами. Обжариваем.
4. Добавляем целые зубчики чеснока и хорошо прожариваем.
5. Высыпаем рис на сковороду и снова прожариваем.
6. Добавляем сливочное масло.
7. Когда масло растаяло, добавляем воду и все необходимые специи.
8. Накрываем крышкой и тушим до готовности риса.
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