Быстрый рецепт плова на сковородке: когда нет времени долго готовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
549
Быстрый рецепт плова на сковородке: когда нет времени долго готовить

Когда нет времени на приготовление вкусного обеда, следует обратиться к быстрым рецептам. Они не только помогут сэкономить время, проведенное на кухне, но и приятно удивят результатом.

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Как приготовить плов на сковороде наскоро, в Instagram рассказала блоггер с ником my little fish. Воспользовавшись им, вам больше не придется тратить несколько часов для приготовления этого блюда.

Быстрый рецепт плова на сковородке: когда нет времени долго готовить

Ингредиенты

  • Пропаренный рис
  • Свиная вырезка
  • Перец сладкий
  • Морковь
  • Паприка
  • Приправа "10 овощей"
  • Приправа к плову
  • Сливочное масло
  • Чеснок

Способ приготовления

1. Мясо освобождаем от пленок и нарезаем кубиком.

Быстрый рецепт плова на сковородке: когда нет времени долго готовить

2. Морковь натираем на большой терке и обжариваем на сковороде с растительным маслом.

3. Добавляем на сковороду нарезанный перец и мясо слайсами. Обжариваем.

4. Добавляем целые зубчики чеснока и хорошо прожариваем.

5. Высыпаем рис на сковороду и снова прожариваем.

Быстрый рецепт плова на сковородке: когда нет времени долго готовить

6. Добавляем сливочное масло.

7. Когда масло растаяло, добавляем воду и все необходимые специи.

Быстрый рецепт плова на сковородке: когда нет времени долго готовить

8. Накрываем крышкой и тушим до готовности риса.

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