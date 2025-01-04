Когда нет времени на приготовление вкусного обеда, следует обратиться к быстрым рецептам. Они не только помогут сэкономить время, проведенное на кухне, но и приятно удивят результатом.

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Как приготовить плов на сковороде наскоро, в Instagram рассказала блоггер с ником my little fish. Воспользовавшись им, вам больше не придется тратить несколько часов для приготовления этого блюда.

Ингредиенты

Пропаренный рис

Свиная вырезка

Перец сладкий

Морковь

Паприка

Приправа "10 овощей"

Приправа к плову

Сливочное масло

Чеснок

Способ приготовления

1. Мясо освобождаем от пленок и нарезаем кубиком.

2. Морковь натираем на большой терке и обжариваем на сковороде с растительным маслом.

3. Добавляем на сковороду нарезанный перец и мясо слайсами. Обжариваем.

4. Добавляем целые зубчики чеснока и хорошо прожариваем.

5. Высыпаем рис на сковороду и снова прожариваем.

6. Добавляем сливочное масло.

7. Когда масло растаяло, добавляем воду и все необходимые специи.

8. Накрываем крышкой и тушим до готовности риса.

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