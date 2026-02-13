Быстрый салат с морковью и плавленым сыром: готовится 5 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
501
Бюджетную и сочную морковь можно использовать для приготовления вкусного салата. Соедините овощ с плавленым сыром, а также добавьте чеснок для пикантности. Такое блюдо займет у вас всего пять минут.

Идея приготовления ленивого салата с морковью и плавленым сыром опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • сырая морковь – 1-2 шт.
  • плавленые сырки – 3 шт.
  • яйца вареные – 3 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика (или по вкусу)
  • майонез – для заправки
  • соль, черный молотый перец - по вкусу
  • орехи грецкие – горсть (по желанию)

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на мелкой (и немного на крупной) терке.

2. Плавленые сырки также натереть (перед тем немного подморозить).

3. Сюда же натереть вареные яйца.

4. Добавить чеснок, соль, перец и измельченные орехи.

5. Заправить майонезом, перемешать.

6. Можно намазать на бутерброды или подавать просто к картофелю, мясу.

