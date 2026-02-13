Все рецепты
Быстрый салат с морковью и плавленым сыром: готовится 5 минут
Бюджетную и сочную морковь можно использовать для приготовления вкусного салата. Соедините овощ с плавленым сыром, а также добавьте чеснок для пикантности. Такое блюдо займет у вас всего пять минут.
Идея приготовления ленивого салата с морковью и плавленым сыром опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- сырая морковь – 1-2 шт.
- плавленые сырки – 3 шт.
- яйца вареные – 3 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика (или по вкусу)
- майонез – для заправки
- соль, черный молотый перец - по вкусу
- орехи грецкие – горсть (по желанию)
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на мелкой (и немного на крупной) терке.
2. Плавленые сырки также натереть (перед тем немного подморозить).
3. Сюда же натереть вареные яйца.
4. Добавить чеснок, соль, перец и измельченные орехи.
5. Заправить майонезом, перемешать.
6. Можно намазать на бутерброды или подавать просто к картофелю, мясу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: