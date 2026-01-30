Все рецепты
Быстрый согревающий суп с рыбой: идеальное блюдо для периода холодов
Суп прекрасно подходит для прохладных периодов. Блюдо очень согревающее и питательное. Очень вкусно будет использовать красную рыбу, а также крем-сыр.
Идея приготовления быстрого согревающего супа с рыбой опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт. (или по вкусу)
- семга – 270 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- вода – 2,5 л
- сливки – 200 мл. (10 %)
- крем-сыр – 1 ст.л.( с горкой)
- укроп
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать лук и морковь.
2. Отправить овощи в кастрюлю.
3. Залить водой.
4. Посолить и довести до кипения.
5. Нарезанный картофель добавить в кипящую воду.
6. Варить почти до готовности.
7. Добавить нарезанный лосось, специи.
8. Варить до готовности рыбы.
9. Добавить сливки, крем-сыр, зелень и довести до кипения, выключить огонь.
