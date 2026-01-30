Быстрый согревающий суп с рыбой: идеальное блюдо для периода холодов

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
150
Быстрый согревающий суп с рыбой: идеальное блюдо для периода холодов

Суп прекрасно подходит для прохладных периодов. Блюдо очень согревающее и питательное. Очень вкусно будет использовать красную рыбу, а также крем-сыр.

Идея приготовления быстрого согревающего супа с рыбой опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.

Быстрый согревающий суп с рыбой: идеальное блюдо для периода холодов

Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт. (или по вкусу)
  • семга – 270 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • вода – 2,5 л
  • сливки – 200 мл. (10 %)
  • крем-сыр – 1 ст.л.( с горкой)
  • укроп
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Быстрый согревающий суп с рыбой: идеальное блюдо для периода холодов

1. Нарезать лук и морковь.

2. Отправить овощи в кастрюлю.

Быстрый согревающий суп с рыбой: идеальное блюдо для периода холодов

3. Залить водой.

4. Посолить и довести до кипения.

Быстрый согревающий суп с рыбой: идеальное блюдо для периода холодов

5. Нарезанный картофель добавить в кипящую воду.

6. Варить почти до готовности.

Быстрый согревающий суп с рыбой: идеальное блюдо для периода холодов

7. Добавить нарезанный лосось, специи.

8. Варить до готовности рыбы.

9. Добавить сливки, крем-сыр, зелень и довести до кипения, выключить огонь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты