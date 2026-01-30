Суп прекрасно подходит для прохладных периодов. Блюдо очень согревающее и питательное. Очень вкусно будет использовать красную рыбу, а также крем-сыр.

Идея приготовления быстрого согревающего супа с рыбой опубликована на странице фудблогера anna didus в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт. (или по вкусу)

семга – 270 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

вода – 2,5 л

сливки – 200 мл. (10 %)

крем-сыр – 1 ст.л.( с горкой)

укроп

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать лук и морковь.

2. Отправить овощи в кастрюлю.

3. Залить водой.

4. Посолить и довести до кипения.

5. Нарезанный картофель добавить в кипящую воду.

6. Варить почти до готовности.

7. Добавить нарезанный лосось, специи.

8. Варить до готовности рыбы.

9. Добавить сливки, крем-сыр, зелень и довести до кипения, выключить огонь.

