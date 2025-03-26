Быстрый заливной пирог на ужин: готовится максимум полчаса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
738
Быстрый заливной пирог на ужин: готовится максимум полчаса

Если нужно что-то быстро приготовить на ужин – отличным решением будет сделать заливной пирог. Вам не придется вымешивать тесто для такого блюда или долго возиться с начинкой. Просто выложите все в форму и поставьте в духовку – ваш кулинарный шедевр будет готов уже через 30 минут.

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Идея приготовления быстрого заливного пирога на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Для начинки соедините брокколи, курицу и сыр.

Быстрый заливной пирог на ужин: готовится максимум полчаса

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 3 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сметана 20% – 150 г
  • майонез – 150 г
  • сливочное масло – 100 г
  • мука – 180 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • отварная брокколи – 300 г
  • копченая куриная грудка – 200 г
  • сыр – 100 г
  • кунжут для посыпки

Способ приготовления:

Быстрый заливной пирог на ужин: готовится максимум полчаса

1. Яйца соединить с солью и взбить до образования пенки.

2. Добавить сметану, майонез, а также мягкое сливочное масло.

Быстрый заливной пирог на ужин: готовится максимум полчаса

3. Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.

Быстрый заливной пирог на ужин: готовится максимум полчаса

4. Вылить половину теста на дно формы.

Быстрый заливной пирог на ужин: готовится максимум полчаса

5. Распределить начинку и покрыть сверху тестом.

Быстрый заливной пирог на ужин: готовится максимум полчаса

6. По желанию присыпать кунжутом.

Быстрый заливной пирог на ужин: готовится максимум полчаса

7. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

Быстрый заливной пирог на ужин: готовится максимум полчаса

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