Быстрый заливной пирог на ужин: готовится максимум полчаса
Если нужно что-то быстро приготовить на ужин – отличным решением будет сделать заливной пирог. Вам не придется вымешивать тесто для такого блюда или долго возиться с начинкой. Просто выложите все в форму и поставьте в духовку – ваш кулинарный шедевр будет готов уже через 30 минут.
Идея приготовления быстрого заливного пирога на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Для начинки соедините брокколи, курицу и сыр.
Ингредиенты для теста:
- яйца – 3 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сметана 20% – 150 г
- майонез – 150 г
- сливочное масло – 100 г
- мука – 180 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- отварная брокколи – 300 г
- копченая куриная грудка – 200 г
- сыр – 100 г
- кунжут для посыпки
Способ приготовления:
1. Яйца соединить с солью и взбить до образования пенки.
2. Добавить сметану, майонез, а также мягкое сливочное масло.
3. Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.
4. Вылить половину теста на дно формы.
5. Распределить начинку и покрыть сверху тестом.
6. По желанию присыпать кунжутом.
7. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.
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