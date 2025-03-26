Если нужно что-то быстро приготовить на ужин – отличным решением будет сделать заливной пирог. Вам не придется вымешивать тесто для такого блюда или долго возиться с начинкой. Просто выложите все в форму и поставьте в духовку – ваш кулинарный шедевр будет готов уже через 30 минут.

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Идея приготовления быстрого заливного пирога на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории Панасюк (viktoria.panasiuk) в Instagram. Для начинки соедините брокколи, курицу и сыр.

Ингредиенты для теста:

яйца – 3 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сметана 20% – 150 г

майонез – 150 г

сливочное масло – 100 г

мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

отварная брокколи – 300 г

копченая куриная грудка – 200 г

сыр – 100 г

кунжут для посыпки

Способ приготовления:

1. Яйца соединить с солью и взбить до образования пенки.

2. Добавить сметану, майонез, а также мягкое сливочное масло.

3. Просеять муку с разрыхлителем и перемешать до однородности.

4. Вылить половину теста на дно формы.

5. Распределить начинку и покрыть сверху тестом.

6. По желанию присыпать кунжутом.

7. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.

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