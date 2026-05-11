Быстрый заливной пирог с капустой на кефире: делимся простым рецептом
Заливной пирог на кефире – одно из самых простых домашних блюд, которое можно приготовить без сложного замешивания теста. Особенно вкусным он получается с тушеной капустой, которая делает начинку сочной и нежной. Такой пирог прекрасно подойдет для семейного ужина, перекуса или быстрого обеда. А главное – для рецепта нужны обычные продукты, которые часто есть дома.
Идея приготовления сытного заливного пирога с капустой опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 300 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 300 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сода – 1 ч.л. без горки
- масло – 3-4 ст. л.
- тушеная капуста – для начинки
- кунжут – по желанию
Способ приготовления:
1. Достаньте кефир заранее, чтобы он был комнатной температуры.
2. Перелейте его в большую миску, добавьте яйца и хорошо перемешайте венчиком.
3. Всыпьте соль и соду, влейте растительное масло. Постепенно добавляйте муку и замешайте однородное тесто без комочков. Оно должно получиться достаточно жидким, как на оладьи.
4 Форму для выпекания застелите пергаментом. Бортики слегка смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой.
5. Вылейте в форму половину теста. Сверху равномерно выложите тушеную капусту, а затем залейте второй частью теста. Разровняйте поверхность ложкой или лопаткой.
6. По желанию посыпьте пирог кунжутом для аппетитной корочки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут до золотистого цвета.
7. Готовый пирог немного охладите перед нарезанием. Подавайте теплым или холодным – он остается вкусным даже на следующий день.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: