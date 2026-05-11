Заливной пирог на кефире – одно из самых простых домашних блюд, которое можно приготовить без сложного замешивания теста. Особенно вкусным он получается с тушеной капустой, которая делает начинку сочной и нежной. Такой пирог прекрасно подойдет для семейного ужина, перекуса или быстрого обеда. А главное – для рецепта нужны обычные продукты, которые часто есть дома.

Идея приготовления сытного заливного пирога с капустой опубликована на странице фудблогера mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 300 г

яйца – 4 шт.

мука – 300 г

соль – 0,5 ч.л.

сода – 1 ч.л. без горки

масло – 3-4 ст. л.

тушеная капуста – для начинки

кунжут – по желанию

Способ приготовления:

1. Достаньте кефир заранее, чтобы он был комнатной температуры.

2. Перелейте его в большую миску, добавьте яйца и хорошо перемешайте венчиком.

3. Всыпьте соль и соду, влейте растительное масло. Постепенно добавляйте муку и замешайте однородное тесто без комочков. Оно должно получиться достаточно жидким, как на оладьи.

4 Форму для выпекания застелите пергаментом. Бортики слегка смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой.

5. Вылейте в форму половину теста. Сверху равномерно выложите тушеную капусту, а затем залейте второй частью теста. Разровняйте поверхность ложкой или лопаткой.

6. По желанию посыпьте пирог кунжутом для аппетитной корочки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут до золотистого цвета.

7. Готовый пирог немного охладите перед нарезанием. Подавайте теплым или холодным – он остается вкусным даже на следующий день.

