Бюджетная и сытная запеканка из картофеля и мяса: обязательно приготовьте на обед
Мясо и картофель – это идеальное сочетание для того, чтобы приготовить сытный обед на всю семью. Такие ингредиенты отлично подходят для вкусной и очень бюджетной запеканки. Блюда точно хватит на всех.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки с мясом опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Необходимые компоненты найдутся на вашей кухне.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 400 г.
- лук – 1 шт.
- свежая зелень
- яйцо куриное – 1 шт.
- соль, любимые специи
- мука – 2 ст.л.
- картофель – 6-7 шт.
- сметана – 1 ст.л.
- вода – 200 г.
- паста томатно – 2 ст. л.
- сыр твердый – 150 г
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить измельченный лук, зелень, яйцо, специи и муку. Тщательно перемешать.
2. Картошку отварить, разомнуть, добавить специи и сметану, перемешать.
3. Сформировать шарики, выложить в форму для запекания.
4. Воду смешать с томатной пастой, добавить в форму.
5. Накрыть фольгой, отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 10 минут.
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