Бюджетная и сытная запеканка из картофеля и мяса: обязательно приготовьте на обед

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Бюджетная и сытная запеканка из картофеля и мяса: обязательно приготовьте на обед

Мясо и картофель – это идеальное сочетание для того, чтобы приготовить сытный обед на всю семью. Такие ингредиенты отлично подходят для вкусной и очень бюджетной запеканки. Блюда точно хватит на всех.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки с мясом опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Необходимые компоненты найдутся на вашей кухне.

Бюджетная и сытная запеканка из картофеля и мяса: обязательно приготовьте на обед

Ингредиенты:

  • фарш из куриного филе – 400 г.
  • лук – 1 шт.
  • свежая зелень
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • соль, любимые специи
  • мука – 2 ст.л.
  • картофель – 6-7 шт.
  • сметана – 1 ст.л.
  • вода – 200 г.
  • паста томатно – 2 ст. л.
  • сыр твердый – 150 г

Способ приготовления:

Бюджетная и сытная запеканка из картофеля и мяса: обязательно приготовьте на обед

1. К фаршу добавить измельченный лук, зелень, яйцо, специи и муку. Тщательно перемешать.

Бюджетная и сытная запеканка из картофеля и мяса: обязательно приготовьте на обед

2. Картошку отварить, разомнуть, добавить специи и сметану, перемешать.

Бюджетная и сытная запеканка из картофеля и мяса: обязательно приготовьте на обед

3. Сформировать шарики, выложить в форму для запекания.

Бюджетная и сытная запеканка из картофеля и мяса: обязательно приготовьте на обед

4. Воду смешать с томатной пастой, добавить в форму.

Бюджетная и сытная запеканка из картофеля и мяса: обязательно приготовьте на обед

5. Накрыть фольгой, отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Бюджетная и сытная запеканка из картофеля и мяса: обязательно приготовьте на обед

6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 10 минут.

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