Мясо и картофель – это идеальное сочетание для того, чтобы приготовить сытный обед на всю семью. Такие ингредиенты отлично подходят для вкусной и очень бюджетной запеканки. Блюда точно хватит на всех.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки с мясом опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Необходимые компоненты найдутся на вашей кухне.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 400 г.

лук – 1 шт.

свежая зелень

яйцо куриное – 1 шт.

соль, любимые специи

мука – 2 ст.л.

картофель – 6-7 шт.

сметана – 1 ст.л.

вода – 200 г.

паста томатно – 2 ст. л.

сыр твердый – 150 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить измельченный лук, зелень, яйцо, специи и муку. Тщательно перемешать.

2. Картошку отварить, разомнуть, добавить специи и сметану, перемешать.

3. Сформировать шарики, выложить в форму для запекания.

4. Воду смешать с томатной пастой, добавить в форму.

5. Накрыть фольгой, отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 10 минут.

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