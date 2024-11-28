Тарталетки – самая простая и при этом вкусная закуска на любом праздничном столе. Для начинки можно использовать любые продукты!

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении тарталеток.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Крабовые палочки – 250 г или 1 упаковка

Перец болгарский – 1 шт.

Сыр твердый – 100 г

Майонез – 2/3 ст.л

Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Яйцо, сыр натрите на терке.

2. Крабовые палочки и болгарский перец мелко нарежьте, добавьте майонез, чеснок, все перемешайте и разложите по тарталеткам, украсьте половинкой черри и шпажкой!

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