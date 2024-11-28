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Бюджетные и вкусные тарталетки для новогоднего стола: из чего приготовить начинку
Тарталетки – самая простая и при этом вкусная закуска на любом праздничном столе. Для начинки можно использовать любые продукты!
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении тарталеток.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Крабовые палочки – 250 г или 1 упаковка
- Перец болгарский – 1 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Майонез – 2/3 ст.л
- Чеснок – 2 зуб.
Способ приготовления:
1. Яйцо, сыр натрите на терке.
2. Крабовые палочки и болгарский перец мелко нарежьте, добавьте майонез, чеснок, все перемешайте и разложите по тарталеткам, украсьте половинкой черри и шпажкой!
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