Бюджетные и вкусные тарталетки для новогоднего стола: из чего приготовить начинку

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Бюджетные и вкусные тарталетки для новогоднего стола: из чего приготовить начинку

Тарталетки – самая простая и при этом вкусная закуска на любом праздничном столе. Для начинки можно использовать любые продукты!

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С какой начинкой приготовить тарталетки

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных и простых в приготовлении тарталеток.

С чем приготовить вкусные тарталетки

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Крабовые палочки – 250 г или 1 упаковка
  • Перец болгарский – 1 шт. 
  • Сыр твердый – 100 г
  • Майонез – 2/3 ст.л
  • Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Яйцо, сыр натрите на терке.

Начинка для закуски

2. Крабовые палочки и болгарский перец мелко нарежьте, добавьте майонез, чеснок, все перемешайте и разложите по тарталеткам, украсьте половинкой черри и шпажкой!

Готовые тарталетки

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