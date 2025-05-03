Бюджетные ленивые голубцы без мяса: готовятся элементарно
Ленивые голубцы – идеальный вариант обеда или ужина. Такое блюдо можно приготовить совершенно без мяса – будет гораздо бюджетнее и быстрее.
Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Пропаривать капусту не придется.
Ингредиенты:
- капуста – 0,5 головки
- грибы – 400 г
- отварной рис – 350 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 3 ст. л.
- майонез – 250 мл
- кипяток – 100–150 мл
- соль, специи – по вкусу
- микрозелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Добавить к тушеным овощам отварной рис, перемешать и тушить еще 5 минут. Охладить.
2. Сформировать среднего размера шарики и выложить в стеклянную или керамическую форму для запекания.
3. Запекать 10 минут при температуре 80 градусов.
4. Поставить сотейник на средний огонь.
5. Добавить томатную пасту, майонез и сушеный чеснок, хорошо перемешать венчиком.
6. Влить кипяток, перемешать еще раз и довести до кипения.
7. Полить шарики готовым соусом и вернуть в духовку еще на 15-20 минут при 180.
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