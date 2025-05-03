Ленивые голубцы – идеальный вариант обеда или ужина. Такое блюдо можно приготовить совершенно без мяса – будет гораздо бюджетнее и быстрее.

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Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valerikiry в Instagram. Пропаривать капусту не придется.

Ингредиенты:

капуста – 0,5 головки

грибы – 400 г

отварной рис – 350 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 3 ст. л.

майонез – 250 мл

кипяток – 100–150 мл

соль, специи – по вкусу

микрозелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Добавить к тушеным овощам отварной рис, перемешать и тушить еще 5 минут. Охладить.

2. Сформировать среднего размера шарики и выложить в стеклянную или керамическую форму для запекания.

3. Запекать 10 минут при температуре 80 градусов.

4. Поставить сотейник на средний огонь.

5. Добавить томатную пасту, майонез и сушеный чеснок, хорошо перемешать венчиком.

6. Влить кипяток, перемешать еще раз и довести до кипения.

7. Полить шарики готовым соусом и вернуть в духовку еще на 15-20 минут при 180.

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