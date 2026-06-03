В сезон свежей зелени стоит обратить внимание на простые домашние рецепты, которые не требуют дорогих продуктов. Оладьи из зеленого лука готовятся буквально за несколько минут, а получаются нежными, ароматными и очень сытными. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, закуску или дополнение к обеду. Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто любит быстрые и бюджетные блюда.

Идея приготовления быстрых луковых оладий опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Ингредиенты:

зеленый лук – 200 г

соль – 1/2 ч.л.

яйцо – 1 шт.

сметана – 2 ст.л.

мука – 3-4 ст.л.

черный молотый перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Зеленый лук тщательно промойте и мелко нарежьте. Переложите в миску, добавьте соль и оставьте примерно на 10 минут, чтобы зелень стала мягче и пустила немного сока.

2. После этого добавьте яйцо, сметану, черный молотый перец и муку. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. Масса должна напоминать густое тесто для оладий.

3. Оставьте смесь еще на 10-15 минут. За это время ингредиенты хорошо соединятся между собой.

4. На сковородке разогрейте небольшое количество масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.

5. Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки. По желанию можно накрыть сковородку крышкой, чтобы оладьи лучше пропеклись внутри.

6. Готовое блюдо подавайте горячим вместе со сметаной или свежими овощами. Такие оладьи из зеленого лука прекрасно подходят для завтрака, легкого ужина или быстрого перекуса в течение дня.

7. Простой рецепт доказывает, что для вкусного домашнего блюда не нужны сложные ингредиенты. Всего несколько доступных продуктов – и на столе уже ароматные оладьи, которые непременно понравятся всей семье.

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