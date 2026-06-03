Бюджетные оладьи из зеленого лука: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
327
Бюджетные оладьи из зеленого лука: готовятся элементарно
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В сезон свежей зелени стоит обратить внимание на простые домашние рецепты, которые не требуют дорогих продуктов. Оладьи из зеленого лука готовятся буквально за несколько минут, а получаются нежными, ароматными и очень сытными. Их можно подавать как самостоятельное блюдо, закуску или дополнение к обеду. Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто любит быстрые и бюджетные блюда.

Идея приготовления быстрых луковых оладий опубликована на странице фудблогера lypovva g в Instagram.

Бюджетные оладьи из зеленого лука: готовятся элементарно

Ингредиенты:

  • зеленый лук – 200 г
  • соль – 1/2 ч.л.
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • мука – 3-4 ст.л.
  • черный молотый перец – по вкусу
  • масло – для жарки

Способ приготовления:

Бюджетные оладьи из зеленого лука: готовятся элементарно

1. Зеленый лук тщательно промойте и мелко нарежьте. Переложите в миску, добавьте соль и оставьте примерно на 10 минут, чтобы зелень стала мягче и пустила немного сока.

2. После этого добавьте яйцо, сметану, черный молотый перец и муку. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. Масса должна напоминать густое тесто для оладий.

Бюджетные оладьи из зеленого лука: готовятся элементарно

3. Оставьте смесь еще на 10-15 минут. За это время ингредиенты хорошо соединятся между собой.

4. На сковородке разогрейте небольшое количество масла. Выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.

Бюджетные оладьи из зеленого лука: готовятся элементарно

5. Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки. По желанию можно накрыть сковородку крышкой, чтобы оладьи лучше пропеклись внутри.

Бюджетные оладьи из зеленого лука: готовятся элементарно

6. Готовое блюдо подавайте горячим вместе со сметаной или свежими овощами. Такие оладьи из зеленого лука прекрасно подходят для завтрака, легкого ужина или быстрого перекуса в течение дня.

7. Простой рецепт доказывает, что для вкусного домашнего блюда не нужны сложные ингредиенты. Всего несколько доступных продуктов – и на столе уже ароматные оладьи, которые непременно понравятся всей семье.

Бюджетные оладьи из зеленого лука: готовятся элементарно

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