Куриная печень – лучший продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также паштетов. Еще ее можно очень вкусно пожарить, стушить с овощами и сметаной.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из печени, с горошком и майонезом.

Ингредиент:

печень 500 г.

лук средний 2 шт.

морковь средняя 2 шт.

горошек консервированный 1б.

соленые огурцы (по желанию)

майонез

соль, перчик

Способ приготовления:

1. Печень отварите в подсоленной воде до готовности.

2. Лук и морковь поджарьте на масле до готовности и полностью охладите, печень нарежьте соломкой.

3. Добавьте нарезанные кубиком соленые огурцы, добавьте жареный лук с морковью, горошек, соль, перец и майонез, все хорошо перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: