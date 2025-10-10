Бюджетный и очень вкусный салат из печени: самый простой рецепт блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
123
Бюджетный и очень вкусный салат из печени: самый простой рецепт блюда

Куриная печень – лучший продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также паштетов. Еще ее можно очень вкусно пожарить, стушить с овощами и сметаной.

Видео дня
Бюджетный и очень вкусный салат из печени: самый простой рецепт блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из печени, с горошком и майонезом.

Ингредиент: 

  • печень 500 г.
  • лук средний 2 шт.
  • морковь средняя 2 шт.
  • горошек консервированный 1б.
  • соленые огурцы (по желанию)
  • майонез
  • соль, перчик

Способ приготовления: 

1. Печень отварите в подсоленной воде до готовности.

Бюджетный и очень вкусный салат из печени: самый простой рецепт блюда

2. Лук и морковь поджарьте на масле до готовности и полностью охладите, печень нарежьте соломкой.

Бюджетный и очень вкусный салат из печени: самый простой рецепт блюда

3. Добавьте нарезанные кубиком соленые огурцы, добавьте жареный лук с морковью, горошек, соль, перец и майонез, все хорошо перемешайте. 

Бюджетный и очень вкусный салат из печени: самый простой рецепт блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатрецептпродуктыовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты