Бюджетный и очень вкусный салат из печени: самый простой рецепт блюда
Куриная печень – лучший продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также паштетов. Еще ее можно очень вкусно пожарить, стушить с овощами и сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из печени, с горошком и майонезом.
Ингредиент:
- печень 500 г.
- лук средний 2 шт.
- морковь средняя 2 шт.
- горошек консервированный 1б.
- соленые огурцы (по желанию)
- майонез
- соль, перчик
Способ приготовления:
1. Печень отварите в подсоленной воде до готовности.
2. Лук и морковь поджарьте на масле до готовности и полностью охладите, печень нарежьте соломкой.
3. Добавьте нарезанные кубиком соленые огурцы, добавьте жареный лук с морковью, горошек, соль, перец и майонез, все хорошо перемешайте.
