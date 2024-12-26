Бюджетный и полезный торт без муки: чем заменить привычный ингредиент

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Бюджетный и полезный торт без муки: чем заменить привычный ингредиент

Чтобы торт был не только вкусным, но и полезным, его следует готовить без муки. Заменить ингредиент можно на обычный банан. Масса будет отлично держать форму и быстро пропечется.

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Идея приготовления полезного торта без муки опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. В качестве начинки очень вкусно добавить малиновое варенье.

Бюджетный и полезный торт без муки: чем заменить привычный ингредиент

Ингредиенты:

  • банан – 2 шт. (около 200 г)
  • яйца – 1 шт.
  • овсяные хлопья (можно перемолоть) – 40 г (4 ст. л.)
  • какао-порошок (темный) – 30-40 г (3-4 ст. л.)
  • яблоко (натертое) – 1 шт. (100 г)
  • йогурт (без сахара) – 1 ст. л. (примерно 20 г)
  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Ингредиенты для творожного слоя:

  • сыр кисломолочный – 350 г
  • крем-творог – 100 г
  • молоко – 50 мл.
  • яйцо – 1 шт.
  • сахарозаменитель – 1 ст.л. (или по вкусу)
  • малиновое варенье – 2-3 ст. л. (по желанию)

Способ приготовления:

Бюджетный и полезный торт без муки: чем заменить привычный ингредиент

1. Бананы размять вилкой в состояние пюре.

2. Добавить яйцо, перемешать.

Бюджетный и полезный торт без муки: чем заменить привычный ингредиент

3. Всыпать овсяные хлопья, перебитые в кофемолке, какао, натертое яблоко, йогурт и разрыхлитель, хорошо вымешать.

Бюджетный и полезный торт без муки: чем заменить привычный ингредиент

4. Яшоколадное тесто выложить в форму для выпечки.

Бюджетный и полезный торт без муки: чем заменить привычный ингредиент

5. Для сырного слоя взбить блендером сыр, крем-творог, молоко, яйцо и сахарозаменитель до однородной консистенции.

Бюджетный и полезный торт без муки: чем заменить привычный ингредиент

6. Выложить творожную массу поверх шоколадного теста, добавить малиновое варенье по желанию.

Бюджетный и полезный торт без муки: чем заменить привычный ингредиент

7. Выпекать при 180°C около 30 минут.

Бюджетный и полезный торт без муки: чем заменить привычный ингредиент

8. При необходимости накрыть форму фольгой во избежание сильной корочки.

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