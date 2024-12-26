Бюджетный и полезный торт без муки: чем заменить привычный ингредиент
Чтобы торт был не только вкусным, но и полезным, его следует готовить без муки. Заменить ингредиент можно на обычный банан. Масса будет отлично держать форму и быстро пропечется.
Идея приготовления полезного торта без муки опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. В качестве начинки очень вкусно добавить малиновое варенье.
Ингредиенты:
- банан – 2 шт. (около 200 г)
- яйца – 1 шт.
- овсяные хлопья (можно перемолоть) – 40 г (4 ст. л.)
- какао-порошок (темный) – 30-40 г (3-4 ст. л.)
- яблоко (натертое) – 1 шт. (100 г)
- йогурт (без сахара) – 1 ст. л. (примерно 20 г)
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Ингредиенты для творожного слоя:
- сыр кисломолочный – 350 г
- крем-творог – 100 г
- молоко – 50 мл.
- яйцо – 1 шт.
- сахарозаменитель – 1 ст.л. (или по вкусу)
- малиновое варенье – 2-3 ст. л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. Бананы размять вилкой в состояние пюре.
2. Добавить яйцо, перемешать.
3. Всыпать овсяные хлопья, перебитые в кофемолке, какао, натертое яблоко, йогурт и разрыхлитель, хорошо вымешать.
4. Яшоколадное тесто выложить в форму для выпечки.
5. Для сырного слоя взбить блендером сыр, крем-творог, молоко, яйцо и сахарозаменитель до однородной консистенции.
6. Выложить творожную массу поверх шоколадного теста, добавить малиновое варенье по желанию.
7. Выпекать при 180°C около 30 минут.
8. При необходимости накрыть форму фольгой во избежание сильной корочки.
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