Бюджетный и вкусный новогодний салат "Салют": рассказываем, из чего приготовить блюдо
Из свеклы можно приготовить очень много вкусных и легких салатов, так как свекла отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром, яйцами, сельдью, бобовыми. И, ее лучше не варить, а запекать в духовке.
Видео дня
Редакция FoodOboz делится рецептом очень яркого, вкусного и бюджетного салата "Салют" из свеклы, с мясом и гранатом.
Ингредиенты:
- 4 средние картошки
- 2 средних моркови
- 1 крупная куриная грудка
- 3 средние свеклы
- 10 штук цукат из черносливы
- 1 гранат
- 1 стакан грецких орехов – 200 г.
- 3 зубчика чеснока
- 400 г. майонеза
- черный молотый перец, соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи сварите, натрите отдельно. В свеклу добавьте майонез, чеснок, цукаты, перемешайте.
2. Мясо нарежьте кубиком, добавьте майонез, орешки и перемешайте.
3. Соберите салат слоями: тертый картофель, майонез, морковь, майонез, куриное мясо с майонезом, сверху свекольный слой, сверху присыпьте орешками и зернами граната.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: