Из свеклы можно приготовить очень много вкусных и легких салатов, так как свекла отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром, яйцами, сельдью, бобовыми. И, ее лучше не варить, а запекать в духовке.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень яркого, вкусного и бюджетного салата "Салют" из свеклы, с мясом и гранатом.

Ингредиенты:

4 средние картошки

2 средних моркови

1 крупная куриная грудка

3 средние свеклы

10 штук цукат из черносливы

1 гранат

1 стакан грецких орехов – 200 г.

3 зубчика чеснока

400 г. майонеза

черный молотый перец, соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи сварите, натрите отдельно. В свеклу добавьте майонез, чеснок, цукаты, перемешайте.

2. Мясо нарежьте кубиком, добавьте майонез, орешки и перемешайте.

3. Соберите салат слоями: тертый картофель, майонез, морковь, майонез, куриное мясо с майонезом, сверху свекольный слой, сверху присыпьте орешками и зернами граната.

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