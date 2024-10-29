Бюджетный салат из капусты, с колбасой и сухариками: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Белокачанная капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных, легких и полезных салатов. Еще из нее можно готовить первые блюда, а также зразы, стейки, а также пироги, пирожки. Также капусту можно вкусно тушить с мясом, сосисками. Но, самая полезная капуста будет именно в квашенном виде.

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Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом бюджетного, вкусного, легкого в приготовлении салата из капусты, с колбасой и сыром.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Капуста молодая – 1/4 шт.
  • Колбаса копченая – 0,5 шт.
  • Яйца (отварные) – 5 шт.
  • Твердый сыр – 100 г.
  • Кукуруза – 0,5 банки
  • Сухарики – 0,5 пачки
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте мелко, колбасу и яйца режем соломкой.

Ингредиенты для салата

2. Переложите в миску, добавьте натертый на большой терке сыр, всыпьте кукурузу, подсолите, заправьте майонезом и все перемешайте и посыпьте сухариками.

Готовый салат

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