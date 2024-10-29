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Бюджетный салат из капусты, с колбасой и сухариками: готовится 5 минут
Белокачанная капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных, легких и полезных салатов. Еще из нее можно готовить первые блюда, а также зразы, стейки, а также пироги, пирожки. Также капусту можно вкусно тушить с мясом, сосисками. Но, самая полезная капуста будет именно в квашенном виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом бюджетного, вкусного, легкого в приготовлении салата из капусты, с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- Капуста молодая – 1/4 шт.
- Колбаса копченая – 0,5 шт.
- Яйца (отварные) – 5 шт.
- Твердый сыр – 100 г.
- Кукуруза – 0,5 банки
- Сухарики – 0,5 пачки
- Майонез – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте мелко, колбасу и яйца режем соломкой.
2. Переложите в миску, добавьте натертый на большой терке сыр, всыпьте кукурузу, подсолите, заправьте майонезом и все перемешайте и посыпьте сухариками.
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