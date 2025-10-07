Видео дня
Бюджетный салат "Копейка" с морковью по-корейски и колбасой: самый простой рецепт
Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а для более сытного варианта – добавьте просто мясо, морепродукты, сыры. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, с чесноком и кукурузой.
Ингредиенты:
- морковь по-корейски
- колбаска
- кукуруза
- чеснок
- майонез
- сухарики
Способ приготовления:
1. Порежьте брусками колбасу, добавьте кукурузу, морковь, сухари, майонез и чеснок.
2. Все перемешайте и можно есть!
