Бюджетный салат "Копейка" с морковью по-корейски и колбасой: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а для более сытного варианта – добавьте просто мясо, морепродукты, сыры. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, с чесноком и кукурузой.

Ингредиенты:

  • морковь по-корейски
  • колбаска
  • кукуруза
  • чеснок
  • майонез
  • сухарики

Способ приготовления:

1. Порежьте брусками колбасу, добавьте кукурузу, морковь, сухари, майонез и чеснок.

2. Все перемешайте и можно есть!

