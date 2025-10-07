Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а для более сытного варианта – добавьте просто мясо, морепродукты, сыры. Заправлять салаты лучше всего не майонезом, а маслом, йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски, с чесноком и кукурузой.

Ингредиенты:

морковь по-корейски

колбаска

кукуруза

чеснок

майонез

сухарики

Способ приготовления:

1. Порежьте брусками колбасу, добавьте кукурузу, морковь, сухари, майонез и чеснок.

2. Все перемешайте и можно есть!

