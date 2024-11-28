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Чай для иммунитета: три самых полезных рецепта
Зима – время полезных и вкусных напитков, главное место среди которых занимает именно чай! Готовить их лучше всего из трав, ягод, цитрусовых, добавляя мед, имбирь, специи!
Кулинар поделилась в Instagram тремя рецептами вкусных и полезных домашних чая, которые вы с легкостью приготовите.
Ингредиенты:
Облепихово-мандариновый:
- 250 г свежей или размороженной облепихи
- лимон
- 2 мандарина
- 1 корень имбиря
- мед/сахар ⠀
Для клюквенно-апельсинового:
- 250 г свежей или размороженной клюквы
- 2 апельсина
- несколько веточек мяты
- мед/сахар ⠀
Для чая черная смородина-базилик:
- 250 г свежей или размороженной черной смородины/черники⠀
- 2 лайма
- несколько веточек базилика
- мед/сахар ⠀
Способ приготовления:
1. Все три чая готовятся по одному принципу: ягоды, фрукты, зелень нужно перебить в блендере, разлить по силиконовым формам и заморозить!
2. Замороженный чай залейте просто кипятком, перемешайте, дайте немного настояться и можно пить!
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