Зима – время полезных и вкусных напитков, главное место среди которых занимает именно чай! Готовить их лучше всего из трав, ягод, цитрусовых, добавляя мед, имбирь, специи!

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Кулинар поделилась в Instagram тремя рецептами вкусных и полезных домашних чая, которые вы с легкостью приготовите.

Ингредиенты:

Облепихово-мандариновый:

250 г свежей или размороженной облепихи

лимон

2 мандарина

1 корень имбиря

мед/сахар ⠀

Для клюквенно-апельсинового:

250 г свежей или размороженной клюквы

2 апельсина

несколько веточек мяты

мед/сахар ⠀

Для чая черная смородина-базилик:

250 г свежей или размороженной черной смородины/черники⠀

2 лайма

несколько веточек базилика

мед/сахар ⠀

Способ приготовления:

1. Все три чая готовятся по одному принципу: ягоды, фрукты, зелень нужно перебить в блендере, разлить по силиконовым формам и заморозить!

2. Замороженный чай залейте просто кипятком, перемешайте, дайте немного настояться и можно пить!

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