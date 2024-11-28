Чай для иммунитета: три самых полезных рецепта

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
570
Чай для иммунитета: три самых полезных рецепта

Зима – время полезных и вкусных напитков, главное место среди которых занимает именно чай! Готовить их лучше всего из трав, ягод, цитрусовых, добавляя мед, имбирь, специи!

Видео дня
Из чего приготовить полезный чай

Кулинар поделилась в Instagram тремя рецептами вкусных и полезных домашних чая, которые вы с легкостью приготовите.

Рецепт чая

Ингредиенты:

Облепихово-мандариновый:

  • 250 г свежей или размороженной облепихи
  • лимон
  • 2 мандарина
  • 1 корень имбиря
  • мед/сахар ⠀

Для клюквенно-апельсинового:

  • 250 г свежей или размороженной клюквы
  • 2 апельсина
  • несколько веточек мяты
  • мед/сахар ⠀

Для чая черная смородина-базилик:

  • 250 г свежей или размороженной черной смородины/черники⠀
  • 2 лайма
  • несколько веточек базилика
  • мед/сахар ⠀

Способ приготовления:

1. Все три чая готовятся по одному принципу: ягоды, фрукты, зелень нужно перебить в блендере, разлить по силиконовым формам и заморозить!

Ингредиенты для чая

2. Замороженный чай залейте просто кипятком, перемешайте, дайте немного настояться и можно пить!

Вкусный чай

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинафруктрецептнапиткичай

Сейчас мы готовим

Все рецепты