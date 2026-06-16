Когда хочется домашних чебуреков, но нет времени на замешивание теста, на помощь приходят простые альтернативы. Для этого рецепта понадобится обычная рисовая бумага, которая после обжаривания становится хрустящей и очень аппетитной. Внутри – сочная начинка из куриного фарша, овощей и сыра. Такое блюдо прекрасно подойдет для быстрого обеда, ужина или сытного перекуса для всей семьи.

Идея приготовления домашних чебуреков из рисовой бумаги опубликована на странице фудблогерши lypovva g в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

рисовая бумага – 6 листов

яйца – 3 шт.

лук репчатый – 1/2 шт.

помидор – 1 шт.

твердый сыр – 70 г

чеснок – 2 зубчика

имбирь – 1 ч.л.

соевый соус – 1-2 ст.л.

зеленый лук – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Для начинки переложите куриный фарш в глубокую миску.

2. Добавьте мелко нарезанный лук, помидор, зеленый лук, натертый сыр, измельченный чеснок и имбирь.

3. Влейте соевый соус, посолите и поперчите по вкусу.

4. Тщательно перемешайте массу до однородности.

5. Яйца взбейте вилкой или венчиком до легкой однородности.

6. Каждый лист рисовой бумаги быстро окуните в яичную смесь, чтобы он стал мягче и эластичнее.

7. На одну половину листа выложите порцию приготовленной начинки.

8. Накройте второй половиной рисовой бумаги и аккуратно прижмите края.

9. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

10. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон до румяной золотистой корочки и полной готовности начинки.

11. Готовые чебуреки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

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