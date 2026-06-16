Чебуреки без замеса теста: используйте рисовую бумагу
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Когда хочется домашних чебуреков, но нет времени на замешивание теста, на помощь приходят простые альтернативы. Для этого рецепта понадобится обычная рисовая бумага, которая после обжаривания становится хрустящей и очень аппетитной. Внутри – сочная начинка из куриного фарша, овощей и сыра. Такое блюдо прекрасно подойдет для быстрого обеда, ужина или сытного перекуса для всей семьи.
Идея приготовления домашних чебуреков из рисовой бумаги опубликована на странице фудблогерши lypovva g в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- рисовая бумага – 6 листов
- яйца – 3 шт.
- лук репчатый – 1/2 шт.
- помидор – 1 шт.
- твердый сыр – 70 г
- чеснок – 2 зубчика
- имбирь – 1 ч.л.
- соевый соус – 1-2 ст.л.
- зеленый лук – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Для начинки переложите куриный фарш в глубокую миску.
2. Добавьте мелко нарезанный лук, помидор, зеленый лук, натертый сыр, измельченный чеснок и имбирь.
3. Влейте соевый соус, посолите и поперчите по вкусу.
4. Тщательно перемешайте массу до однородности.
5. Яйца взбейте вилкой или венчиком до легкой однородности.
6. Каждый лист рисовой бумаги быстро окуните в яичную смесь, чтобы он стал мягче и эластичнее.
7. На одну половину листа выложите порцию приготовленной начинки.
8. Накройте второй половиной рисовой бумаги и аккуратно прижмите края.
9. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
10. Обжаривайте чебуреки с обеих сторон до румяной золотистой корочки и полной готовности начинки.
11. Готовые чебуреки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
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