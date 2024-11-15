Фаршированные яйца – закуска, хорошо знакомая всем с детства. Каждая хозяйка имеет свои предпочтения относительно продуктов, которыми можно нафаршировать яйца. Именно поэтому в каждом доме они смакуют совершенно по-разному.

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Чем лучше нафаршировать яйца, чтобы они точно понравились всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником ann food. В результате вы получите отличную бюджетную закуску на новогодний стол.

Ингредиенты

Яйца – 6 шт

Тунец консервированный – 80 гр

Маринованные огурцы – 1 шт

Соль

Перец

Майонез

Зелень для украшения

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до готовности, чистим и разрезаем пополам.

2. Вынимаем желток, выкладываем его в глубокую емкость и добавляем тунец.

3. Добавляем нарезанный мелкими кубиками огурец.

4. Добавляем майонез, соль и перец. Перемешиваем.

5. Фаршируем яйца, украшаем зеленью и подаем к столу.

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