Чем нафаршировать яйца на новогодний стол: бюджетная идея
Фаршированные яйца – закуска, хорошо знакомая всем с детства. Каждая хозяйка имеет свои предпочтения относительно продуктов, которыми можно нафаршировать яйца. Именно поэтому в каждом доме они смакуют совершенно по-разному.
Чем лучше нафаршировать яйца, чтобы они точно понравились всем, в Instagram рассказала фудблогер с ником ann food. В результате вы получите отличную бюджетную закуску на новогодний стол.
Ингредиенты
- Яйца – 6 шт
- Тунец консервированный – 80 гр
- Маринованные огурцы – 1 шт
- Соль
- Перец
- Майонез
- Зелень для украшения
Способ приготовления
1. Яйца отвариваем до готовности, чистим и разрезаем пополам.
2. Вынимаем желток, выкладываем его в глубокую емкость и добавляем тунец.
3. Добавляем нарезанный мелкими кубиками огурец.
4. Добавляем майонез, соль и перец. Перемешиваем.
5. Фаршируем яйца, украшаем зеленью и подаем к столу.
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