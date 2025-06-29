Сезонные кабачки можно очень вкусно совместить с мясным фаршем. Просто поместите начинку в овощные кольца и приготовьте блюдо в духовке – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочных фаршированных кабачков опубликована на странице нутрициолога Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для такого блюда идеально подойдет мясо индейки.

Ингредиенты:

кабачок – 1 шт.

филе индейки – 150 г

лук – 0,5 шт.

яйца – 1 шт.

твердый сыр – 30 г

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок нарезать кольцами толщиной 3-4 см.

2. Вырезать серединку.

3. Мясо, яйцо, лук, серединку кабачка, специи взбить блендером до однородной массы.

4. Нафаршировать кабачки.

5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.

6. За 10 минут до готовности посыпать твердым сыром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: