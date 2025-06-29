Чем вкусно нафаршировать кабачки: вариант очень простого сезонного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Чем вкусно нафаршировать кабачки: вариант очень простого сезонного блюда

Сезонные кабачки можно очень вкусно совместить с мясным фаршем. Просто поместите начинку в овощные кольца и приготовьте блюдо в духовке – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления сочных фаршированных кабачков опубликована на странице нутрициолога Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для такого блюда идеально подойдет мясо индейки.

Чем вкусно нафаршировать кабачки: вариант очень простого сезонного блюда

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 шт.
  • филе индейки – 150 г
  • лук – 0,5 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • твердый сыр – 30 г
  • специи – по вкусу

Способ приготовления:

Чем вкусно нафаршировать кабачки: вариант очень простого сезонного блюда

1. Кабачок нарезать кольцами толщиной 3-4 см.

2. Вырезать серединку.

Чем вкусно нафаршировать кабачки: вариант очень простого сезонного блюда

3. Мясо, яйцо, лук, серединку кабачка, специи взбить блендером до однородной массы.

Чем вкусно нафаршировать кабачки: вариант очень простого сезонного блюда

4. Нафаршировать кабачки.

Чем вкусно нафаршировать кабачки: вариант очень простого сезонного блюда

5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.

6. За 10 минут до готовности посыпать твердым сыром.

Чем вкусно нафаршировать кабачки: вариант очень простого сезонного блюда

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