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Чем вкусно нафаршировать кабачки: вариант очень простого сезонного блюда
Сезонные кабачки можно очень вкусно совместить с мясным фаршем. Просто поместите начинку в овощные кольца и приготовьте блюдо в духовке – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления сочных фаршированных кабачков опубликована на странице нутрициолога Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для такого блюда идеально подойдет мясо индейки.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 шт.
- филе индейки – 150 г
- лук – 0,5 шт.
- яйца – 1 шт.
- твердый сыр – 30 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок нарезать кольцами толщиной 3-4 см.
2. Вырезать серединку.
3. Мясо, яйцо, лук, серединку кабачка, специи взбить блендером до однородной массы.
4. Нафаршировать кабачки.
5. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.
6. За 10 минут до готовности посыпать твердым сыром.
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