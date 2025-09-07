Чем вкусно нафаршировать перец: блюдо для сытного обеда или ужина
Фаршированный перец – блюдо, которое любят во многих семьях. Оно сочетает в себе нежность овощей, сочную начинку и аппетитную заливку, благодаря чему получается не только сытным, но и очень вкусным. Чаще всего перец фаршируют рисом и мясом, однако можно добавлять и другие крупы или различные виды сыра. Запекание в духовке делает овощи мягкими, а подлива придает блюду особый аромат. Это отличный вариант для обеда или ужина, который не требует сложных ингредиентов.
Идея приготовления запеченных перцев с фаршем опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 4 шт.
- куриный фарш – 300 г
- рис или булгур – 70 г
- томатная паста – 30 г
- сметана – 60 г
- моцарелла – 40 г
- соль – по вкусу
Способ приготовления
1. Сперва отварите рис или булгур до полуготовности.
2. В миске смешайте крупу с куриным фаршем, посолите и хорошо перемешайте.
3. Болгарский перец разрежьте пополам и аккуратно удалите сердцевину с семенами.
4. Наполните половинки перца подготовленной начинкой.
5. Для соуса соедините сметану с томатной пастой, перемешайте до однородности.
6. Выложите нафаршированные перцы в форму для запекания, полейте подливой и посыпьте сверху натертой моцареллой.
7. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при температуре 180°C в течение 30–40 минут, пока перец станет мягким, а сыр образует золотистую корочку.
