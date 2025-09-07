Чем вкусно нафаршировать перец: блюдо для сытного обеда или ужина

Фаршированный перец – блюдо, которое любят во многих семьях. Оно сочетает в себе нежность овощей, сочную начинку и аппетитную заливку, благодаря чему получается не только сытным, но и очень вкусным. Чаще всего перец фаршируют рисом и мясом, однако можно добавлять и другие крупы или различные виды сыра. Запекание в духовке делает овощи мягкими, а подлива придает блюду особый аромат. Это отличный вариант для обеда или ужина, который не требует сложных ингредиентов.

Идея приготовления запеченных перцев с фаршем опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

болгарский перец – 4 шт.

куриный фарш – 300 г

рис или булгур – 70 г

томатная паста – 30 г

сметана – 60 г

моцарелла – 40 г

соль – по вкусу

Способ приготовления

1. Сперва отварите рис или булгур до полуготовности.

2. В миске смешайте крупу с куриным фаршем, посолите и хорошо перемешайте.

3. Болгарский перец разрежьте пополам и аккуратно удалите сердцевину с семенами.

4. Наполните половинки перца подготовленной начинкой.

5. Для соуса соедините сметану с томатной пастой, перемешайте до однородности.

6. Выложите нафаршированные перцы в форму для запекания, полейте подливой и посыпьте сверху натертой моцареллой.

7. Поставьте в разогретую духовку и запекайте при температуре 180°C в течение 30–40 минут, пока перец станет мягким, а сыр образует золотистую корочку.

