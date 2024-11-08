Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда
Фаршированный перец – вкусное и сытное блюдо для обеда. И для того, чтобы ее приготовить, вам понадобится минимальное количество ингредиентов. Для начинки отлично подойдет сочное мясо, а также рис. Благодаря овощам крупа точно не будет сухой.
Идея приготовления сочного фаршированного перца на обед опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Для томатного соуса лучше всего использовать домашний сок.
Ингредиенты:
- перец – 10 шт.
- мясо – 500г
- рис – 150 г (залить кипятком)
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- помидоры – 100 г или томатный соус
- соль – по вкусу
- аджика сухая или специи – 1 ст.л.
- сметана – 100 г
- томатный соус – 150 мл.
- вода – 300 мл.
Способ приготовления:
1. Рис залить кипятком, оставить на несколько минут.
2. Мясо порезать кубиками и выложить жариться на сковороду.
3. Когда вода испарится, добавить лук, морковь и нарезанные помидоры.
4. Все протушить минут 10.
5. Добавить сметану и соль, специи по вкусу.
6. Все перемешать и протушить еще минут 10.
7. Добавить готовое поджаренное мясо к рису, который предварительно нужно сцедить.
8. Все перемешать.
9. Нафаршировать очищенные перцы.
10. Кетчуп (лучше домашний) растворить в стакане воды.
11. Залить этим перцы.
12. Сначала довести до кипения на плите.
13. После этого поставить в духовку на полтора часа.
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