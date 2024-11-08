Фаршированный перец – вкусное и сытное блюдо для обеда. И для того, чтобы ее приготовить, вам понадобится минимальное количество ингредиентов. Для начинки отлично подойдет сочное мясо, а также рис. Благодаря овощам крупа точно не будет сухой.

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Идея приготовления сочного фаршированного перца на обед опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Для томатного соуса лучше всего использовать домашний сок.

Ингредиенты:

перец – 10 шт.

мясо – 500г

рис – 150 г (залить кипятком)

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

помидоры – 100 г или томатный соус

соль – по вкусу

аджика сухая или специи – 1 ст.л.

сметана – 100 г

томатный соус – 150 мл.

вода – 300 мл.

Способ приготовления:

1. Рис залить кипятком, оставить на несколько минут.

2. Мясо порезать кубиками и выложить жариться на сковороду.

3. Когда вода испарится, добавить лук, морковь и нарезанные помидоры.

4. Все протушить минут 10.

5. Добавить сметану и соль, специи по вкусу.

6. Все перемешать и протушить еще минут 10.

7. Добавить готовое поджаренное мясо к рису, который предварительно нужно сцедить.

8. Все перемешать.

9. Нафаршировать очищенные перцы.

10. Кетчуп (лучше домашний) растворить в стакане воды.

11. Залить этим перцы.

12. Сначала довести до кипения на плите.

13. После этого поставить в духовку на полтора часа.

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