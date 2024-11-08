Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда

Фаршированный перец – вкусное и сытное блюдо для обеда. И для того, чтобы ее приготовить, вам понадобится минимальное количество ингредиентов. Для начинки отлично подойдет сочное мясо, а также рис. Благодаря овощам крупа точно не будет сухой.

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Идея приготовления сочного фаршированного перца на обед опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Для томатного соуса лучше всего использовать домашний сок.

Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • перец – 10 шт.
  • мясо – 500г
  • рис – 150 г (залить кипятком)
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • помидоры – 100 г или томатный соус
  • соль – по вкусу
  • аджика сухая или специи – 1 ст.л.
  • сметана – 100 г
  • томатный соус – 150 мл.
  • вода – 300 мл.

Способ приготовления:

Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда

1. Рис залить кипятком, оставить на несколько минут.

2. Мясо порезать кубиками и выложить жариться на сковороду.

Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда

3. Когда вода испарится, добавить лук, морковь и нарезанные помидоры.

4. Все протушить минут 10.

Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда

5. Добавить сметану и соль, специи по вкусу.

6. Все перемешать и протушить еще минут 10.

Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда

7. Добавить готовое поджаренное мясо к рису, который предварительно нужно сцедить.

8. Все перемешать.

Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда

9. Нафаршировать очищенные перцы.

10. Кетчуп (лучше домашний) растворить в стакане воды.

Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда

11. Залить этим перцы.

12. Сначала довести до кипения на плите.

Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда

13. После этого поставить в духовку на полтора часа.

Чем вкусно нафаршировать перец, чтобы он не был сухим: идеальное блюдо для обеда

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