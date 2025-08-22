Чем вкусно нафаршировать перцы для обеда: проще классических голубцов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
Чем вкусно нафаршировать перцы для обеда: проще классических голубцов

Очень вкусно приготовить на обед фаршированные перцы. По вкусу они очень напоминают классические голубцы, но делать такое блюдо значительно проще. Получится очень сытно и точно хватит на всех.

Идея приготовления сытных фаршированных перцев на обед опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Чем вкусно нафаршировать перцы для обеда: проще классических голубцов

Ингредиенты:

  • фарш свинины (из ошейка или лопатки) – 500 г
  • рис отварной – 500 г
  • лук репчатый – 1 крупная + еще 1 луковица свежая (по желанию)
  • морковь – 1 шт.
  • сало или смалец – 2 ст.л. (для жарки)
  • сметана – 2–3 ст.л.
  • болгарский перец – 8-10 шт. (в зависимости от размера)
  • соль, черный молотый перец – по вкусу

Ингредиенты для заливки:

  • кипяток – 700 мл. (или чтобы покрыло перцы)
  • томатная паста – 2-3 ст.л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Чем вкусно нафаршировать перцы для обеда: проще классических голубцов

1. Лук и морковь почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть.

2. Обжарить на смальце до золотистости. Добавить сметану, перемешать.

Чем вкусно нафаршировать перцы для обеда: проще классических голубцов

3. В миске соединить отваренный рис, свиной фарш, поджаренный лук с морковью, по желанию – еще одну свежую мелко натертую луковицу. Посолить, поперчить и хорошо вымесить.

Чем вкусно нафаршировать перцы для обеда: проще классических голубцов

4. В подготовленные (очищенные от семян) перцы выложить начинку.

Чем вкусно нафаршировать перцы для обеда: проще классических голубцов

5. В кастрюле смешать кипяток с томатной пастой, солью и сахаром. Хорошо размешать.

6. Выложить фаршированные перцы в кастрюлю, залить подготовленной заливкой так, чтобы они были покрытые жидкостью. Довести до кипения, уменьшить огонь и тушить 45-60 минут под крышкой.

Чем вкусно нафаршировать перцы для обеда: проще классических голубцов

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты