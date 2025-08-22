Чем вкусно нафаршировать перцы для обеда: проще классических голубцов
Очень вкусно приготовить на обед фаршированные перцы. По вкусу они очень напоминают классические голубцы, но делать такое блюдо значительно проще. Получится очень сытно и точно хватит на всех.
Идея приготовления сытных фаршированных перцев на обед опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш свинины (из ошейка или лопатки) – 500 г
- рис отварной – 500 г
- лук репчатый – 1 крупная + еще 1 луковица свежая (по желанию)
- морковь – 1 шт.
- сало или смалец – 2 ст.л. (для жарки)
- сметана – 2–3 ст.л.
- болгарский перец – 8-10 шт. (в зависимости от размера)
- соль, черный молотый перец – по вкусу
Ингредиенты для заливки:
- кипяток – 700 мл. (или чтобы покрыло перцы)
- томатная паста – 2-3 ст.л.
- сахар – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук и морковь почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть.
2. Обжарить на смальце до золотистости. Добавить сметану, перемешать.
3. В миске соединить отваренный рис, свиной фарш, поджаренный лук с морковью, по желанию – еще одну свежую мелко натертую луковицу. Посолить, поперчить и хорошо вымесить.
4. В подготовленные (очищенные от семян) перцы выложить начинку.
5. В кастрюле смешать кипяток с томатной пастой, солью и сахаром. Хорошо размешать.
6. Выложить фаршированные перцы в кастрюлю, залить подготовленной заливкой так, чтобы они были покрытые жидкостью. Довести до кипения, уменьшить огонь и тушить 45-60 минут под крышкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: