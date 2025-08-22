Очень вкусно приготовить на обед фаршированные перцы. По вкусу они очень напоминают классические голубцы, но делать такое блюдо значительно проще. Получится очень сытно и точно хватит на всех.

Идея приготовления сытных фаршированных перцев на обед опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

фарш свинины (из ошейка или лопатки) – 500 г

рис отварной – 500 г

лук репчатый – 1 крупная + еще 1 луковица свежая (по желанию)

морковь – 1 шт.

сало или смалец – 2 ст.л. (для жарки)

сметана – 2–3 ст.л.

болгарский перец – 8-10 шт. (в зависимости от размера)

соль, черный молотый перец – по вкусу

Ингредиенты для заливки:

кипяток – 700 мл. (или чтобы покрыло перцы)

томатная паста – 2-3 ст.л.

сахар – 1 ч. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук и морковь почистить. Лук мелко нарезать, морковь натереть.

2. Обжарить на смальце до золотистости. Добавить сметану, перемешать.

3. В миске соединить отваренный рис, свиной фарш, поджаренный лук с морковью, по желанию – еще одну свежую мелко натертую луковицу. Посолить, поперчить и хорошо вымесить.

4. В подготовленные (очищенные от семян) перцы выложить начинку.

5. В кастрюле смешать кипяток с томатной пастой, солью и сахаром. Хорошо размешать.

6. Выложить фаршированные перцы в кастрюлю, залить подготовленной заливкой так, чтобы они были покрытые жидкостью. Довести до кипения, уменьшить огонь и тушить 45-60 минут под крышкой.

