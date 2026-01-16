Чем вкусно нафаршировать шампиньоны на ужин: делимся рецептом сытного блюда
Для сытного и быстрого ужина можно очень вкусно нафаршировать шампиньоны. Добавьте мясо, а также много сыра. Всего за считанные минуты получится действительно сытное блюдо, которого точно хватит на всех.
Идея приготовления фаршированных шампиньонов на ужин опубликована на странице фудблогера ekaterinamotruk в Instagram.
Ингредиенты:
- крупные шампиньоны
- фарш (куриный или свиной)
- лук
- сыр (моцарелла или обычный)
- сливочное масло – для жарки
- соль, перец, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Немного сливочного масла положить на сковородку.
2. Добавить мелко нарезанный лук, немного поджарить.
3. Затем добавить фарш.
4. С крупных шампиньонов убираю ножки и мелко нарезать.
5. Добавить в сковородку к фаршу.
6. Все вместе обжарить.
7. По вкусу добавить соль и перец, готовить практически до готовности.
8. Начинку выложить в шампиньоны.
9. Сыром посыпать за 10 минут до завершения приготовления.
10. Выложить в форму грибы и выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
