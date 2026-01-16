Для сытного и быстрого ужина можно очень вкусно нафаршировать шампиньоны. Добавьте мясо, а также много сыра. Всего за считанные минуты получится действительно сытное блюдо, которого точно хватит на всех.

Идея приготовления фаршированных шампиньонов на ужин опубликована на странице фудблогера ekaterinamotruk в Instagram.



Ингредиенты:

крупные шампиньоны

фарш (куриный или свиной)

лук

сыр (моцарелла или обычный)

сливочное масло – для жарки

соль, перец, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Немного сливочного масла положить на сковородку.

2. Добавить мелко нарезанный лук, немного поджарить.

3. Затем добавить фарш.

4. С крупных шампиньонов убираю ножки и мелко нарезать.

5. Добавить в сковородку к фаршу.

6. Все вместе обжарить.

7. По вкусу добавить соль и перец, готовить практически до готовности.

8. Начинку выложить в шампиньоны.

9. Сыром посыпать за 10 минут до завершения приготовления.

10. Выложить в форму грибы и выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

