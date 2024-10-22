Раньше практически каждый салат хозяйки заправляли растительным маслом или майонезом. К счастью, те времена уже уходят в прошлое. На смену бесполезному и надоевшему майонезу приходят другие, интересные и оригинальные заправки, которые можно готовить практически из любых ингредиентов.

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Блоггерша Natalia Orineo в Facebook показала сразу 6 вариантов полезных заправок для салатов, которые отлично заменят майонез. Благодаря им эти блюда раскроются совсем по-новому.

С желтком

Сырой желток соединяем с горчицей. Добавляем соль, сок лимона и оливковое масло. Кроме этого, следует добавить стевию, усовершенствующую вкус заправки.

С чиа

Любые вкусные семена сочетаем с предварительно обжаренным на сухой сковороде чиа. Перемешиваем и добавляем йогурт.

С уксусом

Яблочный уксус смешиваем с оливковым маслом, измельченным чесноком, лимонным соком и дижонской горчицей. Добавляем специи по вкусу. Лучше всего подойдут соль, перец и чабрец.

С хреном

Хрен смешиваем с горчицей, добавляем измельченный зеленый лук и заправляем йогуртом. Приходим по вкусу солью и перцем.

С помидорами

Помидоры размельчаем и смешиваем с оливковым маслом и укропом. Добавляем соль, измельченный чеснок и красный перец.

С сыром

Крем-сыр сочетаем с сухим чесноком и кефиром. При желании можно добавить зелень или другие ингредиенты.

Все заправки максимально полезны для здоровья и подойдут следящим за своей фигурой. Для лучшего сочетания ингредиентов лучше взбить заправку блендером перед ее добавлением в салат.

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