Чем заменить сыр "Филадельфия" в выпечке: прекрасная альтернатива

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Чем заменить сыр 'Филадельфия' в выпечке: прекрасная альтернатива

Одним из самых популярных видов сыров является "Филадельфия". Он обладает невероятно нежной и кремовой структурой, поэтому используется для приготовления различных намазок и начинок. А еще, из него часто готовят десерты или кремы.

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Для приготовления чизкейка или других изделий может потребоваться достаточно много "Филадельфии" и тогда блюдо получается достаточно дорогим. Однако появилась прекрасная альтернатива покупному сыру, которую с легкостью можно приготовить дома и всего из нескольких ингредиентов. Как это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником konditer ua.

Чем заменить сыр ''Филадельфия'' в выпечке: прекрасная альтернатива

Ингредиенты

  • Сметана – 600 гр
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. К сметане добавляем сок лимона на соль. Тщательно перемешиваем.

Чем заменить сыр ''Филадельфия'' в выпечке: прекрасная альтернатива

2. Выкладываем массу в марлю, завернутую в несколько слоев.

3. Марлю заворачиваем и выкладываем в сито. Сито в свою очередь помещаем в глубокую емкость таким образом, чтобы жидкость могла свободно стекать.

Чем заменить сыр ''Филадельфия'' в выпечке: прекрасная альтернатива

4. Ставим массу под пресс и отправляем в холодильник на ночь.

Чем заменить сыр ''Филадельфия'' в выпечке: прекрасная альтернатива

5. Снимаем марлю и наслаждаемся непревзойденным вкусом крем-сыра.

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