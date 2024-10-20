Одним из самых популярных видов сыров является "Филадельфия". Он обладает невероятно нежной и кремовой структурой, поэтому используется для приготовления различных намазок и начинок. А еще, из него часто готовят десерты или кремы.

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Для приготовления чизкейка или других изделий может потребоваться достаточно много "Филадельфии" и тогда блюдо получается достаточно дорогим. Однако появилась прекрасная альтернатива покупному сыру, которую с легкостью можно приготовить дома и всего из нескольких ингредиентов. Как это сделать, в Instagram рассказала фудблогер с ником konditer ua.

Ингредиенты

Сметана – 600 гр

Сок лимона – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. К сметане добавляем сок лимона на соль. Тщательно перемешиваем.

2. Выкладываем массу в марлю, завернутую в несколько слоев.

3. Марлю заворачиваем и выкладываем в сито. Сито в свою очередь помещаем в глубокую емкость таким образом, чтобы жидкость могла свободно стекать.

4. Ставим массу под пресс и отправляем в холодильник на ночь.

5. Снимаем марлю и наслаждаемся непревзойденным вкусом крем-сыра.

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