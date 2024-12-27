"Чизкейк" с красной рыбой, крем-сыром и оливками: рецепт вкусной закуски для новогоднего стола
Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, но все салаты уже проелись, тогда приготовьте вкусную закуску, которая понравится всем – "Чизкейк" из красной рыбы, с крем-сыром и маслинами.
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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного новогоднего салата-закуски "Чизкейк".
Ингредиенты:
- Крем-сыр 500 г
- Форель 300 г
- Огурец 1/2 шт.
- Оливки
- Укроп
Основа:
- Крекер 300 г
- Шпинат 70 г
- Масло сливочное 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Перебейте печенье со шпинатом и сливочным маслом. Выложите на дно блюда и поставьте в холодильник, чтобы масса застыла.
2. Порежьте форель, оливки, укроп, огурец, добавьте крем-сыр, перемешайте и выложите на первый слой.
Сверху украсьте рыбой!
В такое блюдо можно добавить крабовые палочки, креветки, авокадо, будет очень вкусно.
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