Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, но все салаты уже проелись, тогда приготовьте вкусную закуску, которая понравится всем – "Чизкейк" из красной рыбы, с крем-сыром и маслинами.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного новогоднего салата-закуски "Чизкейк".

Ингредиенты:

Крем-сыр 500 г

Форель 300 г

Огурец 1/2 шт.

Оливки

Укроп

Основа:

Крекер 300 г

Шпинат 70 г

Масло сливочное 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Перебейте печенье со шпинатом и сливочным маслом. Выложите на дно блюда и поставьте в холодильник, чтобы масса застыла.

2. Порежьте форель, оливки, укроп, огурец, добавьте крем-сыр, перемешайте и выложите на первый слой.

Сверху украсьте рыбой!

В такое блюдо можно добавить крабовые палочки, креветки, авокадо, будет очень вкусно.

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