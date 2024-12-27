"Чизкейк" с красной рыбой, крем-сыром и оливками: рецепт вкусной закуски для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Если вы хотите по-настоящему удивить гостей, но все салаты уже проелись, тогда приготовьте вкусную закуску, которая понравится всем – "Чизкейк" из красной рыбы, с крем-сыром и маслинами. 

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Закуска из рыбы

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и сытного новогоднего салата-закуски "Чизкейк". 

Новогодняя закуска

Ингредиенты: 

  • Крем-сыр 500 г
  • Форель 300 г
  • Огурец 1/2 шт.
  • Оливки
  • Укроп

Основа:

  • Крекер 300 г
  • Шпинат 70 г
  • Масло сливочное 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Перебейте печенье со шпинатом и сливочным маслом. Выложите на дно блюда и поставьте в холодильник, чтобы масса застыла. 

Основа для закуски

2. Порежьте форель, оливки, укроп, огурец, добавьте крем-сыр, перемешайте и выложите на первый слой. 

Приготовление блюда

Сверху украсьте рыбой!

Закуска с рыбой

В такое блюдо можно добавить крабовые палочки, креветки, авокадо, будет очень вкусно. 

Готовое блюдо

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