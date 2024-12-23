Чизкейк со вкусом "Имбирный пряник": что праздничного приготовить, если на печенье нет времени
Такого десерта вы точно еще не пробовали, но сделав это только раз, он обязательно станет одним из любимых. Просто представьте: нежный и ароматный чизкейк, наделенный вкусом имбирного пряника.
Как приготовить этот невероятный десерт, в Instagram рассказала фудблогер с ником ev.malinevska. Он доставит не только гастрономическое, но и настоящее эстетическое удовольствие, а также подарит новогоднее настроение.
Ингредиенты для основания
- Печенье – 250-270 гр
- Сливочное масло – 90 гр
- Корица – 1 ч.л. по желанию
Ингредиенты для начинки
- Кисломолочный творог – 400 гр
- Сахар – 100 гр
- Яйца – 2 шт
- Сливки 33% – 150 мл
- Экстракт ванили
- Крахмал кукурузный – 1 ч.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Имбирь молотый – ½ ч.л.
- Мускатный орех – ½ ч.л.
- Мед – 2 ст.л. по желанию
Способ приготовления
1. Печенье блендерируем до однородности. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.
2. Выкладываем в подготовленную форму для выпечки. Выравниваем бортики чизкейка и дно.
3. Для начинки смешиваем в емкости творог, сахар и яйца. Все хорошо переминаем к однородности.
4. Добавляем в массу ванильный экстракт и сливки. Блендерируем до однородной массы. Напоследок добавляем к массе крахмал и хорошо перемешиваем.
5. Разделяем начинку на две равномерные части. Ко второй части добавляем все пряности и мед по желанию.
6. Выливаем начинку поочередно на песочное основание. Напоследок можно сделать узоры бамбуковой палочкой.
7. Ставим запекаться на 45 минут при температуре 175-180°С. Оставляем чизкейк полностью охлаждаться, желательно оставить на ночь.
8. Украшаем карамелью и имбирными пряниками.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты чизкейков: