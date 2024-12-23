Такого десерта вы точно еще не пробовали, но сделав это только раз, он обязательно станет одним из любимых. Просто представьте: нежный и ароматный чизкейк, наделенный вкусом имбирного пряника.

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Как приготовить этот невероятный десерт, в Instagram рассказала фудблогер с ником ev.malinevska. Он доставит не только гастрономическое, но и настоящее эстетическое удовольствие, а также подарит новогоднее настроение.

Ингредиенты для основания

Печенье – 250-270 гр

Сливочное масло – 90 гр

Корица – 1 ч.л. по желанию

Ингредиенты для начинки

Кисломолочный творог – 400 гр

Сахар – 100 гр

Яйца – 2 шт

Сливки 33% – 150 мл

Экстракт ванили

Крахмал кукурузный – 1 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Имбирь молотый – ½ ч.л.

Мускатный орех – ½ ч.л.

Мед – 2 ст.л. по желанию

Способ приготовления

1. Печенье блендерируем до однородности. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем.

2. Выкладываем в подготовленную форму для выпечки. Выравниваем бортики чизкейка и дно.

3. Для начинки смешиваем в емкости творог, сахар и яйца. Все хорошо переминаем к однородности.

4. Добавляем в массу ванильный экстракт и сливки. Блендерируем до однородной массы. Напоследок добавляем к массе крахмал и хорошо перемешиваем.

5. Разделяем начинку на две равномерные части. Ко второй части добавляем все пряности и мед по желанию.

6. Выливаем начинку поочередно на песочное основание. Напоследок можно сделать узоры бамбуковой палочкой.

7. Ставим запекаться на 45 минут при температуре 175-180°С. Оставляем чизкейк полностью охлаждаться, желательно оставить на ночь.

8. Украшаем карамелью и имбирными пряниками.

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