Что быстро приготовить из фарша вместо котлет: рецепт сочных гнезд
Фарш – универсальный продукт, из которого можно что-нибудь приготовить в любой момент. Но вместо привычных жирных котлет гораздо лучше сделать вкусные гнезда. Их нужно запекать, поэтому мясо будет очень сочным и не распадется.
Идея приготовления сытных и сочных гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Обязательно добавьте много натертого сыра .
Ингредиенты:
- фарш (у меня телятина) – 500 г
- укроп
- лук – 2 шт.
- соль, перец, паприка – по вкусу.
- майонез или сметана – 200 г
- шампиньон – 6 шт.
- помидор – 1 шт.
- сыр твердый – 150 г
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить один поджаренный лук, зелень, соль, перец и паприку.
2. Все перемешать.
3. Сформировать шарики и выложить пергамент.
4. С помощью стакана выжать серединку.
5. Добавить майонез или сметану, лук нарезанный пол кольцами.
6. Далее выложить шампиньоны нарезанные и помидоры.
7. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут.
8. Далее добавить натертый сыр и оставить в духовке еще на 7 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: