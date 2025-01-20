Фарш – универсальный продукт, из которого можно что-нибудь приготовить в любой момент. Но вместо привычных жирных котлет гораздо лучше сделать вкусные гнезда. Их нужно запекать, поэтому мясо будет очень сочным и не распадется.

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Идея приготовления сытных и сочных гнезд из фарша опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Обязательно добавьте много натертого сыра .

Ингредиенты:

фарш (у меня телятина) – 500 г

укроп

лук – 2 шт.

соль, перец, паприка – по вкусу.

майонез или сметана – 200 г

шампиньон – 6 шт.

помидор – 1 шт.

сыр твердый – 150 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить один поджаренный лук, зелень, соль, перец и паприку.

2. Все перемешать.

3. Сформировать шарики и выложить пергамент.

4. С помощью стакана выжать серединку.

5. Добавить майонез или сметану, лук нарезанный пол кольцами.

6. Далее выложить шампиньоны нарезанные и помидоры.

7. Поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут.

8. Далее добавить натертый сыр и оставить в духовке еще на 7 минут.

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