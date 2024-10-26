Трубочки из лаваша идеально выручают в те моменты, когда очень быстро нужно что-нибудь приготовить. Вам нужно просто завернуть внутрь сыр и все запечь в духовке. Удобно дать детям в школу или взять с собой на работу.

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Идея приготовления трубочек из лаваша с сыром в духовке опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Обязательно не забудьте посыпать сверху кунжутом.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 200 г

сыр твердый – 50 г

яйцо куриное вареное – 3 шт.

желток – 1 шт.

йогурт натуральный – 1 ст.л.

соль, паприка, сушеный чеснок

кунжут и зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Вареные яйца и сыр измельчить на терке.

2. Добавить сметану, соль, чеснок и перец. Перемешать.

3. Нарезать лаваш полосками.

4. Выложить начинку, завернуть в трубочки.

5. Смазать желтком.

6. Посыпать кунжутом.

7. Отправить в духовку на 5-7 минут при температуре 180 градусов.

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