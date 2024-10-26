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Что быстро приготовить из лаваша: ленивое блюдо с сыром
Трубочки из лаваша идеально выручают в те моменты, когда очень быстро нужно что-нибудь приготовить. Вам нужно просто завернуть внутрь сыр и все запечь в духовке. Удобно дать детям в школу или взять с собой на работу.
Идея приготовления трубочек из лаваша с сыром в духовке опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Обязательно не забудьте посыпать сверху кунжутом.
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 200 г
- сыр твердый – 50 г
- яйцо куриное вареное – 3 шт.
- желток – 1 шт.
- йогурт натуральный – 1 ст.л.
- соль, паприка, сушеный чеснок
- кунжут и зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Вареные яйца и сыр измельчить на терке.
2. Добавить сметану, соль, чеснок и перец. Перемешать.
3. Нарезать лаваш полосками.
4. Выложить начинку, завернуть в трубочки.
5. Смазать желтком.
6. Посыпать кунжутом.
7. Отправить в духовку на 5-7 минут при температуре 180 градусов.
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