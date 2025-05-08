Что быстро приготовить из слоеного теста на ужин: элементарный рецепт пирога на всю семью
Из слоеного теста можно сделать сытный мясной пирог. Такого блюда точно хватит на всю семью, а времени на приготовление много не понадобится.
Идея приготовления ленивого слоеного пирога с курицей опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Начинка получится очень сочной.
Ингредиенты (на два пирога):
- слоеное тесто – 500 г (поделить на 2 части) .
- куриные бедра – 2-3 шт.
- сыр моцарелла – 200 г
- кукуруза – 200 г
- лук зеленый – 2 веточки
- соус сацебели – 4 ст.л.
- желток – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Курицу заранее приготовить в духовке. Также можно пожарить или отварить.
2. Слоеное тесто поделить на две части.
3. Раскатать в прямоугольники.
4. Сделать надрезы.
5. В центр выложить соус сацебели, сыр моцареллу, нарезанную курицу, кукурузу, зеленый лук снова моцареллу.
6. Завернуть поочередно полоски слоеного теста к центру - должна получиться имитация косы.
7. Смазать желтком.
8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.
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