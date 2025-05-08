Из слоеного теста можно сделать сытный мясной пирог. Такого блюда точно хватит на всю семью, а времени на приготовление много не понадобится.

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Идея приготовления ленивого слоеного пирога с курицей опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Начинка получится очень сочной.

Ингредиенты (на два пирога):

слоеное тесто – 500 г (поделить на 2 части) .

куриные бедра – 2-3 шт.

сыр моцарелла – 200 г

кукуруза – 200 г

лук зеленый – 2 веточки

соус сацебели – 4 ст.л.

желток – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Курицу заранее приготовить в духовке. Также можно пожарить или отварить.

2. Слоеное тесто поделить на две части.

3. Раскатать в прямоугольники.

4. Сделать надрезы.

5. В центр выложить соус сацебели, сыр моцареллу, нарезанную курицу, кукурузу, зеленый лук снова моцареллу.

6. Завернуть поочередно полоски слоеного теста к центру - должна получиться имитация косы.

7. Смазать желтком.

8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

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