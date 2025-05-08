Что быстро приготовить из слоеного теста на ужин: элементарный рецепт пирога на всю семью

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
45
Что быстро приготовить из слоеного теста на ужин: элементарный рецепт пирога на всю семью

Из слоеного теста можно сделать сытный мясной пирог. Такого блюда точно хватит на всю семью, а времени на приготовление много не понадобится.

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Идея приготовления ленивого слоеного пирога с курицей опубликована на странице фудблогера с ником tastystories.feed в Instagram. Начинка получится очень сочной.

Что быстро приготовить из слоеного теста на ужин: элементарный рецепт пирога на всю семью

Ингредиенты (на два пирога):

  • слоеное тесто – 500 г (поделить на 2 части) .
  • куриные бедра – 2-3 шт.
  • сыр моцарелла – 200 г
  • кукуруза – 200 г
  • лук зеленый – 2 веточки
  • соус сацебели – 4 ст.л.
  • желток – 1 шт.

Способ приготовления:

Что быстро приготовить из слоеного теста на ужин: элементарный рецепт пирога на всю семью

1. Курицу заранее приготовить в духовке. Также можно пожарить или отварить.

2. Слоеное тесто поделить на две части.

Что быстро приготовить из слоеного теста на ужин: элементарный рецепт пирога на всю семью

3. Раскатать в прямоугольники.

4. Сделать надрезы.

Что быстро приготовить из слоеного теста на ужин: элементарный рецепт пирога на всю семью

5. В центр выложить соус сацебели, сыр моцареллу, нарезанную курицу, кукурузу, зеленый лук снова моцареллу.

Что быстро приготовить из слоеного теста на ужин: элементарный рецепт пирога на всю семью

6. Завернуть поочередно полоски слоеного теста к центру - должна получиться имитация косы.

Что быстро приготовить из слоеного теста на ужин: элементарный рецепт пирога на всю семью

7. Смазать желтком.

Что быстро приготовить из слоеного теста на ужин: элементарный рецепт пирога на всю семью

8. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

Что быстро приготовить из слоеного теста на ужин: элементарный рецепт пирога на всю семью

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