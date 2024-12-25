Что быстро приготовить из теста фило на обед: выпечка, которая понравится всем
Тесто фило – отличная основа для приготовления сытного обеда. Из такого продукта можно сделать вкусный пирог, которого хватит на всю семью. Вам не придется ничего вымешивать, что значительно сэкономит время.
Идея приготовления быстрого и сытного пирога из теста фило на обед опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Выпекается изделие максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- тесто фило – 6 шт.
- отварные куриные бедра без кожуры и костей – 4-5 шт.
- небольшие морковки – 2 шт.
- большой лук – 1 шт.
- сливочное растопленное масло – 80 г
- сахар – 1,5 ст.л.
- бульон – 2-3 ст.л. (добавить его к моркови с луком в конце приготовления)
- соль, перец – по вкусу
- семена для украшения
Способ приготовления:
1. Лук и морковь измельчить.
2. Пожарить на сковороде, смазанной растительным маслом.
3. Добавить сахар и немного бульона из отварного куриного мяса.
4. Готовое мясо нарезать, соединить с зажаркой.
5. Все сбить блендером.
6. Разложить тесто и смазать яйцом.
7. Выжать тесто с помощью кондитерского мешка и закрутить.
8. Из сложившегося рулетика сделать улитку.
9. Сформованную улитку переложить в форму, смазать маслом и посыпать семенами.
10. Выпекать при температуре 190 градусов 20-30 минут до золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: