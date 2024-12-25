Тесто фило – отличная основа для приготовления сытного обеда. Из такого продукта можно сделать вкусный пирог, которого хватит на всю семью. Вам не придется ничего вымешивать, что значительно сэкономит время.

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Идея приготовления быстрого и сытного пирога из теста фило на обед опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Выпекается изделие максимум 30 минут.

Ингредиенты:

тесто фило – 6 шт.

отварные куриные бедра без кожуры и костей – 4-5 шт.

небольшие морковки – 2 шт.

большой лук – 1 шт.

сливочное растопленное масло – 80 г

сахар – 1,5 ст.л.

бульон – 2-3 ст.л. (добавить его к моркови с луком в конце приготовления)

соль, перец – по вкусу

семена для украшения

Способ приготовления:

1. Лук и морковь измельчить.

2. Пожарить на сковороде, смазанной растительным маслом.

3. Добавить сахар и немного бульона из отварного куриного мяса.

4. Готовое мясо нарезать, соединить с зажаркой.

5. Все сбить блендером.

6. Разложить тесто и смазать яйцом.

7. Выжать тесто с помощью кондитерского мешка и закрутить.

8. Из сложившегося рулетика сделать улитку.

9. Сформованную улитку переложить в форму, смазать маслом и посыпать семенами.

10. Выпекать при температуре 190 градусов 20-30 минут до золотистой корочки.

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