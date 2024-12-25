Что быстро приготовить из теста фило на обед: выпечка, которая понравится всем

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Что быстро приготовить из теста фило на обед: выпечка, которая понравится всем

Тесто фило – отличная основа для приготовления сытного обеда. Из такого продукта можно сделать вкусный пирог, которого хватит на всю семью. Вам не придется ничего вымешивать, что значительно сэкономит время.

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Идея приготовления быстрого и сытного пирога из теста фило на обед опубликована на странице фудблогера Илоны Шевчук (thefoodhub.by ilona) в Instagram. Выпекается изделие максимум 30 минут.

Что быстро приготовить из теста фило на обед: выпечка, которая понравится всем

Ингредиенты:

  • тесто фило – 6 шт.
  • отварные куриные бедра без кожуры и костей – 4-5 шт.
  • небольшие морковки – 2 шт.
  • большой лук – 1 шт.
  • сливочное растопленное масло – 80 г
  • сахар – 1,5 ст.л.
  • бульон – 2-3 ст.л. (добавить его к моркови с луком в конце приготовления)
  • соль, перец – по вкусу
  • семена для украшения

Способ приготовления:

Что быстро приготовить из теста фило на обед: выпечка, которая понравится всем

1. Лук и морковь измельчить.

2. Пожарить на сковороде, смазанной растительным маслом.

Что быстро приготовить из теста фило на обед: выпечка, которая понравится всем

3. Добавить сахар и немного бульона из отварного куриного мяса.

4. Готовое мясо нарезать, соединить с зажаркой.

Что быстро приготовить из теста фило на обед: выпечка, которая понравится всем

5. Все сбить блендером.

6. Разложить тесто и смазать яйцом.

Что быстро приготовить из теста фило на обед: выпечка, которая понравится всем

7. Выжать тесто с помощью кондитерского мешка и закрутить.

Что быстро приготовить из теста фило на обед: выпечка, которая понравится всем

8. Из сложившегося рулетика сделать улитку.

Что быстро приготовить из теста фило на обед: выпечка, которая понравится всем

9. Сформованную улитку переложить в форму, смазать маслом и посыпать семенами.

10. Выпекать при температуре 190 градусов 20-30 минут до золотистой корочки.

Что быстро приготовить из теста фило на обед: выпечка, которая понравится всем

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