Что быстро приготовить на завтрак из лаваша и яиц: получится очень сытно

Если утром нет времени долго стоять у плиты, на помощь придет простой завтрак из лаваша и яиц. Для него понадобится несколько привычных продуктов, а приготовление займет совсем немного времени. Внутри получается сочная начинка с колбасой, сыром и овощами, а снаружи лаваш хорошо поджаривается. Такой горячий завтрак удобно нарезать порционными кусочками и подавать сразу после приготовления.

Идея приготовления сытного завтрака из яиц и лаваша опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

тортильи или тонкий лаваш – 2 шт.

твёрдый сыр – 30 г

колбаса – 50 г

сладкий перец – несколько кусочков

помидор – 1 шт.

соль – по вкусу

любимая приправа – по вкусу

растительное масло – немного для жарки

кунжут – для посыпки

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить яичную смесь. Яйца разбить в миску, добавить соль и любимую приправу, после чего хорошо взбить вилкой до однородной консистенции.

2. Поставить сковороду на огонь и добавить немного масла. Выложить первую тортилью или лист тонкого лаваша.

3. Сверху равномерно распределить натертый твёрдый сыр, а затем выложить нарезанную колбасу.

4. После этого вылить на лаваш взбитые яйца. С помощью вилки аккуратно распределить их по поверхности, чтобы начинка равномерно пропиталась яичной смесью.

5. Добавить нарезанный сладкий перец и помидор. Накрыть всё второй тортильей и слегка прижать.

6. Накрыть сковороду крышкой и готовить примерно 2 минуты на минимальном огне.

7. Когда нижняя часть подрумянится, верх смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом. Осторожно перевернуть тортилью на другую сторону, снова накрыть крышкой и готовить еще около 2 минут.

8. Готовый завтрак переложить на тарелку, разрезать на кусочки и подавать горячим. Лаваш получается румяным, а внутри остаётся сочная начинка с яйцами, сыром, колбасой и овощами.

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