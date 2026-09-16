Что быстро приготовить на завтрак из лаваша и яиц: получится очень сытно
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Если утром нет времени долго стоять у плиты, на помощь придет простой завтрак из лаваша и яиц. Для него понадобится несколько привычных продуктов, а приготовление займет совсем немного времени. Внутри получается сочная начинка с колбасой, сыром и овощами, а снаружи лаваш хорошо поджаривается. Такой горячий завтрак удобно нарезать порционными кусочками и подавать сразу после приготовления.
Идея приготовления сытного завтрака из яиц и лаваша опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- тортильи или тонкий лаваш – 2 шт.
- твёрдый сыр – 30 г
- колбаса – 50 г
- сладкий перец – несколько кусочков
- помидор – 1 шт.
- соль – по вкусу
- любимая приправа – по вкусу
- растительное масло – немного для жарки
- кунжут – для посыпки
Способ приготовления:
1. Сначала нужно приготовить яичную смесь. Яйца разбить в миску, добавить соль и любимую приправу, после чего хорошо взбить вилкой до однородной консистенции.
2. Поставить сковороду на огонь и добавить немного масла. Выложить первую тортилью или лист тонкого лаваша.
3. Сверху равномерно распределить натертый твёрдый сыр, а затем выложить нарезанную колбасу.
4. После этого вылить на лаваш взбитые яйца. С помощью вилки аккуратно распределить их по поверхности, чтобы начинка равномерно пропиталась яичной смесью.
5. Добавить нарезанный сладкий перец и помидор. Накрыть всё второй тортильей и слегка прижать.
6. Накрыть сковороду крышкой и готовить примерно 2 минуты на минимальном огне.
7. Когда нижняя часть подрумянится, верх смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом. Осторожно перевернуть тортилью на другую сторону, снова накрыть крышкой и готовить еще около 2 минут.
8. Готовый завтрак переложить на тарелку, разрезать на кусочки и подавать горячим. Лаваш получается румяным, а внутри остаётся сочная начинка с яйцами, сыром, колбасой и овощами.
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