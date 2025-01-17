Драники – это настоящая жемчужина украинской кухни, покорившая сердца многих. Вкус блюда зависит не только от качества картофеля, но и способа приготовления. Часто хозяйки сталкиваются с проблемой чрезмерной жирности этого блюда.

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Редакция FoodOboz расскажет, что нужно сделать, чтобы драники оставались нежными, хрустящими и не впитывали лишнее масло. Несколько простых советов помогут вам добиться идеального результата.

Алкоголь – нетрадиционное, но эффективное решение

Необычный, однако действенный способ избежать жирности дерунов – добавить в картофельную массу небольшое количество алкоголя. Например, на 1 кг тертого картофеля хватит половины чайной ложки водки. Во время жарки алкоголь улетучивается, оставляя вкус блюда неизменным, но благодаря этому методу драники становятся менее жирными.

Растительное масло в тесте

Еще один способ уменьшить впитывание жира – добавить немного растительного масла непосредственно в картофельную массу. Для этого достаточно 1 столовой ложки на 1 кг картофеля. Масло создает своеобразный барьер, препятствующий поглощению лишнего жира во время жарки.

Выбирайте правильную сковороду

Использование качественной сковороды с антипригарным покрытием – еще один шаг к идеальным дерунам. Сковорода позволяет жарить с минимальным количеством масла или вообще без него, сохраняя хрустящую корочку. Также важно хорошо разогреть сковороду перед выкладыванием теста.

Тонкий слой масла во время жарки

Если вы все же решили использовать масло, соблюдайте правила: лучше чаще прибавлять небольшое количество, чем наливать много сразу. Это позволит избежать излишней жирности.

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