Котлеты – одно из самых популярных домашних блюд, которое готовят во многих семьях. Но иногда фарша оказывается мало, а накормить нужно всю семью. В таких случаях хозяйки часто добавляют хлеб или картофель, однако эти ингредиенты могут изменить вкус блюда. Зато существуют другие продукты, которые помогут увеличить количество котлет и одновременно сделают их еще более сочными.

Редакция FoodOboz расскажет, что добавить в фарш, чтобы блюдо получилось вкусным, рыхлым и более экономным.

Что добавить в фарш, чтобы котлет получилось больше

Кулинары советуют использовать несколько простых ингредиентов, которые не перебивают вкус мяса, а наоборот – подчеркивают его. Речь идет об обжаренном луке, тушеной моркови, грибах и небольшом количестве манной крупы. Такая комбинация позволяет увеличить объем фарша и сделать котлеты нежными, сочными и ароматными.

Почему это работает

лук удерживает влагу и делает котлеты мягкими

удерживает влагу и делает котлеты мягкими морковь добавляет сочности и легкую сладковатую нотку

добавляет сочности и легкую сладковатую нотку шампиньоны усиливают аромат и создают более плотную текстуру

усиливают аромат и создают более плотную текстуру манка помогает сохранить форму котлет и впитывает лишнюю влагу

В результате даже из небольшого количества фарша можно приготовить больше порций без потери вкуса.

Рецепт сочных котлет с дополнительными ингредиентами

Ингредиенты:

фарш мясной – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

шампиньоны – 150 г

манная крупа – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на мелкой терке. Шампиньоны измельчите ножом.

2. Обжарьте ингредиенты На сковороде разогрейте немного масла. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и грибы. Готовьте несколько минут, пока ингредиенты станут мягкими. После этого дайте смеси немного остыть.

3. В миске соедините фарш, обжаренные овощи и грибы в миске. Добавьте яйцо, манную крупу, соль и перец. Тщательно перемешайте.

4. Дайте массе настояться и оставьте фарш примерно на 15 минут. За это время манка впитает часть влаги, и котлеты будут лучше держать форму.

5. Сформируйте и обжарьте котлеты Сформируйте небольшие котлеты и выложите их на разогретую сковороду с маслом. Обжаривайте на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Полезный совет

Чтобы котлеты получились еще сочнее, после обжаривания их можно накрыть крышкой и протушить на слабом огне 5-7 минут.

