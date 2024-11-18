Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
2 минуты
1,4 т.
Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: добавьте всего один ингредиент

Домашние котлеты можно готовить из любого мяса, а также из печени, бобовых, моркови, крабовых палочек, гороха, гречки. Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и держали форму, кулинары советуют добавить в фарш тертый кабачок.

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Что добавить в фарш для котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, с тертым кабачком. 

Вкусные домашние котлеты

Ингредиенты: 

  • Фарш куриный – 500 г
  • Кабачок – 350 г (натираем на мелкую терку)
  • Лук – 1 шт. (небольшая)
  • Укроп – по вкусу
  • Сметана – 2 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль, перец, куркума – по вкусу
  • Сливочное масло – для запекания

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на мелкую терку, подсолить и оставить на 10 минут. Отжать жидкость. Лук перебить в блендере вместе с укропом. Добавить сметану (2 ч. л.) в лук и укроп.

Ингредиенты для фарша

2. Вбить яйцо в фарш, добавить перебитый лук, укроп со сметаной, соль, перец, куркуму и перемешать.

Приготовление основы для котлет

3. Жарить котлетки на разогретой сковороде по бокам с двух сторон до золотистой корочки.

Сколько жарить котлеты

4. Переложить котлетки в форму для запекания, добавить немного сливочного масла. После запекать в духовке при 200°C в течение 25 минут.

Готовые котлеты

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