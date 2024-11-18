Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: добавьте всего один ингредиент
Домашние котлеты можно готовить из любого мяса, а также из печени, бобовых, моркови, крабовых палочек, гороха, гречки. Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и держали форму, кулинары советуют добавить в фарш тертый кабачок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, с тертым кабачком.
Ингредиенты:
- Фарш куриный – 500 г
- Кабачок – 350 г (натираем на мелкую терку)
- Лук – 1 шт. (небольшая)
- Укроп – по вкусу
- Сметана – 2 ч. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль, перец, куркума – по вкусу
- Сливочное масло – для запекания
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на мелкую терку, подсолить и оставить на 10 минут. Отжать жидкость. Лук перебить в блендере вместе с укропом. Добавить сметану (2 ч. л.) в лук и укроп.
2. Вбить яйцо в фарш, добавить перебитый лук, укроп со сметаной, соль, перец, куркуму и перемешать.
3. Жарить котлетки на разогретой сковороде по бокам с двух сторон до золотистой корочки.
4. Переложить котлетки в форму для запекания, добавить немного сливочного масла. После запекать в духовке при 200°C в течение 25 минут.
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