Домашние котлеты можно готовить из любого мяса, а также из печени, бобовых, моркови, крабовых палочек, гороха, гречки. Для того, чтобы куриные котлеты были сочными и держали форму, кулинары советуют добавить в фарш тертый кабачок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, с тертым кабачком.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 г

Кабачок – 350 г (натираем на мелкую терку)

Лук – 1 шт. (небольшая)

Укроп – по вкусу

Сметана – 2 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Соль, перец, куркума – по вкусу

Сливочное масло – для запекания

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на мелкую терку, подсолить и оставить на 10 минут. Отжать жидкость. Лук перебить в блендере вместе с укропом. Добавить сметану (2 ч. л.) в лук и укроп.

2. Вбить яйцо в фарш, добавить перебитый лук, укроп со сметаной, соль, перец, куркуму и перемешать.

3. Жарить котлетки на разогретой сковороде по бокам с двух сторон до золотистой корочки.

4. Переложить котлетки в форму для запекания, добавить немного сливочного масла. После запекать в духовке при 200°C в течение 25 минут.

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