Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и не горели: всего один ингредиент

Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, но вкуснее всего будет из куриного филе. Для того, чтобы они были сочными, добавьте в фарш тертые сырые овощи, сыр. 

Домашние котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, с сыром и панировочных сухарях. 

Ингредиенты: 

  • филе 1 шт. 
  • сыр 100 г
  • панировочные сухари 1 ст.л.
  • лук 1 шт. 
  • чеснок 1-2 зуб. 
  • масло 50 г
  • соль, перец
  • специи
  • масло

Способ приготовления: 

1. Филе, лук, чеснок и масло взбейте бледером до однородности.

2. Добавьте тертый сыр, специи, перемешайте.

3. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях, обжарьте до готовности.

Можно после протушить в духовке!

