Видео дня
Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и не горели: всего один ингредиент
Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, но вкуснее всего будет из куриного филе. Для того, чтобы они были сочными, добавьте в фарш тертые сырые овощи, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, с сыром и панировочных сухарях.
Ингредиенты:
- филе 1 шт.
- сыр 100 г
- панировочные сухари 1 ст.л.
- лук 1 шт.
- чеснок 1-2 зуб.
- масло 50 г
- соль, перец
- специи
- масло
Способ приготовления:
1. Филе, лук, чеснок и масло взбейте бледером до однородности.
2. Добавьте тертый сыр, специи, перемешайте.
3. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях, обжарьте до готовности.
Можно после протушить в духовке!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: