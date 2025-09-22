Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, но вкуснее всего будет из куриного филе. Для того, чтобы они были сочными, добавьте в фарш тертые сырые овощи, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, с сыром и панировочных сухарях.

Ингредиенты:

филе 1 шт.

сыр 100 г

панировочные сухари 1 ст.л.

лук 1 шт.

чеснок 1-2 зуб.

масло 50 г

соль, перец

специи

масло

Способ приготовления:

1. Филе, лук, чеснок и масло взбейте бледером до однородности.

2. Добавьте тертый сыр, специи, перемешайте.

3. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях, обжарьте до готовности.

Можно после протушить в духовке!

