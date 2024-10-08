Лучшее блюдо для сытного обеда – мясные котлеты. Вкуснее всего получаются котлеты из куриного фарша, а для того, чтобы они были сочными, добавьте в основу тертый кабачок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных куриных котлет, которые готовятся с кабачком и соусом из сметаны.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 500 г

Кабачок – 350 г

Лук – 1 шт.

Укроп – по вкусу

Сметана – 2 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Соль, перец, куркума – по вкусу

Сливочное масло – для запекания

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкую терку, подсолите и оставить на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость.

2. Лук перебейте в блендере вместе с укропом, добавьте сметану (2 ч. л.) в лук и укроп.

3. Добавьте яйцо в фарш, перебитый лук, укроп со сметаной, соль, перец, куркуму и перемешайте.

4. Жарьте котлеты на разогретой сковороде до золотистой корочки. Далее переложите котлеты в форму для запекания, добавьте немного сливочного масла и запекайте 25 минут при 200 С.

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