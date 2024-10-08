Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт котлет

Лучшее блюдо для сытного обеда – мясные котлеты. Вкуснее всего получаются котлеты из куриного фарша, а для того, чтобы они были сочными, добавьте в основу тертый кабачок.

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Сочные куриные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных куриных котлет, которые готовятся с кабачком и соусом из сметаны.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 500 г
  • Кабачок – 350 г
  • Лук – 1 шт.
  • Укроп – по вкусу
  • Сметана – 2 ч. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль, перец, куркума – по вкусу
  • Сливочное масло – для запекания

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на мелкую терку, подсолите и оставить на 10 минут. Отожмите лишнюю жидкость.

Фарш для блюда

2. Лук перебейте в блендере вместе с укропом, добавьте сметану (2 ч. л.) в лук и укроп.

Что добавить в фарш

3. Добавьте яйцо в фарш, перебитый лук, укроп со сметаной, соль, перец, куркуму и перемешайте.

Сколько жарить котлеты

4. Жарьте котлеты на разогретой сковороде до золотистой корочки. Далее переложите котлеты в форму для запекания, добавьте немного сливочного масла и запекайте 25 минут при 200 С.

Готовые котлеты

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