Домашние котлеты могут быть отличным блюдо как для праздничного стола, так и блюдом для обеда, ужина. Для того, чтобы они не распадались, добавьте в основу не муку, а манку.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сочных и вкусных домашних котлет из свиного фарша, с манкой.

Ингредиенты:

Фарш свиной 850 г

Лук 2 шт(перебить в блендере)

Яйцо 1 крупное (или2 маленьких)

Манка 1 ст.л.

Соль 1,5 ч.л.

Перец 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с луком, яйцом, манкой и специями, хорошо вымесите.

2. Сформируйте котлетки, обваляйте в муке. Обжарьте до золотистой корочки.

Добавьте немного воды, накройте крышкой и протушите 7-10 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: