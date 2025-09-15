Видео дня
Что добавить в фарш для котлет вместо муки, чтобы они были сочными и не распадались: всего один ингредиент
Домашние котлеты могут быть отличным блюдо как для праздничного стола, так и блюдом для обеда, ужина. Для того, чтобы они не распадались, добавьте в основу не муку, а манку.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сочных и вкусных домашних котлет из свиного фарша, с манкой.
Ингредиенты:
- Фарш свиной 850 г
- Лук 2 шт(перебить в блендере)
- Яйцо 1 крупное (или2 маленьких)
- Манка 1 ст.л.
- Соль 1,5 ч.л.
- Перец 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с луком, яйцом, манкой и специями, хорошо вымесите.
2. Сформируйте котлетки, обваляйте в муке. Обжарьте до золотистой корочки.
Добавьте немного воды, накройте крышкой и протушите 7-10 минут.
