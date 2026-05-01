Быстрый и вкусный ужин – это не всегда сложные рецепты и долгая подготовка. Иногда достаточно правильно подобрать ингредиенты, чтобы получить сочное и ароматное блюдо. Домашние котлеты – один из самых простых вариантов, который всегда выручает. А если добавить один удачный компонент, результат приятно удивит. Такой рецепт пригодится на каждый день.

Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 900 г

шпинат – 75 г

сыр фета – 150 г

панировочные сухари – 2 ст.л.

чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Подготовьте шпинат: слегка протушите его на сковородке несколько минут, чтобы он стал мягким и уменьшился в объеме. Дайте остыть.

2. В глубокой миске смешайте куриный фарш с измельченным шпинатом.

3. Добавьте сыр фета, предварительно раскрошив его руками или вилкой.

4. Всыпьте панировочные сухари, добавьте измельченный чеснок, соль и черный перец.

5. Тщательно перемешайте массу до однородности. Сформируйте котлеты среднего размера.

6. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выложите котлеты и обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки.

7. После этого накройте крышкой и доведите до готовности на умеренном огне.

8. Готовые котлеты получаются сочными внутри и ароматными снаружи. Их можно подавать с гарниром или свежими овощами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: