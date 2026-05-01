Что добавить в фарш на котлеты, чтобы они были значительно сочнее: делимся удачным рецептом ужина
Быстрый и вкусный ужин – это не всегда сложные рецепты и долгая подготовка. Иногда достаточно правильно подобрать ингредиенты, чтобы получить сочное и ароматное блюдо. Домашние котлеты – один из самых простых вариантов, который всегда выручает. А если добавить один удачный компонент, результат приятно удивит. Такой рецепт пригодится на каждый день.
Идея приготовления сочных куриных котлет с сыром на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 900 г
- шпинат – 75 г
- сыр фета – 150 г
- панировочные сухари – 2 ст.л.
- чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Подготовьте шпинат: слегка протушите его на сковородке несколько минут, чтобы он стал мягким и уменьшился в объеме. Дайте остыть.
2. В глубокой миске смешайте куриный фарш с измельченным шпинатом.
3. Добавьте сыр фета, предварительно раскрошив его руками или вилкой.
4. Всыпьте панировочные сухари, добавьте измельченный чеснок, соль и черный перец.
5. Тщательно перемешайте массу до однородности. Сформируйте котлеты среднего размера.
6. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выложите котлеты и обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки.
7. После этого накройте крышкой и доведите до готовности на умеренном огне.
8. Готовые котлеты получаются сочными внутри и ароматными снаружи. Их можно подавать с гарниром или свежими овощами.
