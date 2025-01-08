Что добавить в крабовый салат для яркого вкуса: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
72
Рецепт салата

Салат, который можно есть хоть каждый день – крабовый. Готовить его можно с рисом, так блюдо будет более сытным. А если хотите наоборот, чтобы блюдо было легким, добавьте в салат свежие овощи, зелень, зеленый лук. 

Видео дня
Вкусный крабовый салат с листьями салата

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении крабового салата, с зеленым луком и яйцом. 

Крабовый салат с луком

Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • огурец
  • кукурузка
  • яйца
  • зеленый лучок
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиками.

Ингредиенты для салата

2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый порезанный лук.

Приготовление салата

3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощиедарецептсалатпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты