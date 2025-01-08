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Что добавить в крабовый салат для яркого вкуса: всего один ингредиент
Салат, который можно есть хоть каждый день – крабовый. Готовить его можно с рисом, так блюдо будет более сытным. А если хотите наоборот, чтобы блюдо было легким, добавьте в салат свежие овощи, зелень, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении крабового салата, с зеленым луком и яйцом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- огурец
- кукурузка
- яйца
- зеленый лучок
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиками.
2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый порезанный лук.
3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
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