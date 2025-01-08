Салат, который можно есть хоть каждый день – крабовый. Готовить его можно с рисом, так блюдо будет более сытным. А если хотите наоборот, чтобы блюдо было легким, добавьте в салат свежие овощи, зелень, зеленый лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении крабового салата, с зеленым луком и яйцом.

Ингредиенты:

крабовые палочки

огурец

кукурузка

яйца

зеленый лучок

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарежьте кубиками.

2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый порезанный лук.

3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

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