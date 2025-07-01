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Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочные: рецепт блюда для обеда
Даже из куриного мяса можно приготовить очень сытные и сочные котлеты. Для этого добавьте в массу для жарки один простой ингредиент. Изделия запекаются в духовке, идеально подходят для сытного обеда.
Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Очень вкусно подавать со свяжим салатом.
Ингредиенты:
- филе куриное – 450 г
- сыр твердый – 80 г
- йогурт натуральный – 50 г
- яйцо куриное – 1 шт.
- мука – 20 г
- помидоры – 150 г
- оливки – 15 г
- соль, паприка, черный перец, куркума.
Способ приготовления:
1. Филе нарезать мелким кубиком.
2. Добавить яйцо, йогурт, муку, часть сыра и специи.
3. Тщательно перемешать.
4. Выложить на пергамент, отправить в духовку.
5. Выложить помидоры и оливки.
6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
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