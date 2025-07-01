Даже из куриного мяса можно приготовить очень сытные и сочные котлеты. Для этого добавьте в массу для жарки один простой ингредиент. Изделия запекаются в духовке, идеально подходят для сытного обеда.

Идея приготовления сочных куриных котлет на обед опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Очень вкусно подавать со свяжим салатом.

Ингредиенты:

филе куриное – 450 г

сыр твердый – 80 г

йогурт натуральный – 50 г

яйцо куриное – 1 шт.

мука – 20 г

помидоры – 150 г

оливки – 15 г

соль, паприка, черный перец, куркума.

Способ приготовления:

1. Филе нарезать мелким кубиком.

2. Добавить яйцо, йогурт, муку, часть сыра и специи.

3. Тщательно перемешать.

4. Выложить на пергамент, отправить в духовку.

5. Выложить помидоры и оливки.

6. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

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