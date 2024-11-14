Что добавить в печеночный паштет, чтобы он получился нежным и не горчил: вкусный рецепт
Многие хозяйки отказываются от подачи печеночного паштета на стол в качестве закуски, поскольку не знают, как избавиться от горечи основного ингредиента. На самом деле для этого нужно знать только один секрет.
Именно им в Instagram поделилась фудблогер с ником mariiam foodblog. Она рассказала, что нужно сделать, чтобы паштет не горчил и имел нежную структуру. Приготовив блюдо по этому рецепту, им будут лакомиться даже те, кто терпеть не может печень.
Ингредиенты
- Печень куриная – 500 гр
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Яблоки – 1 шт
- Сливки – 100 мл
- Соль
- Перец
- Сливочное масло
Способ приготовления
1. Выкладываем печень в форму для запекания и добавляем сливочное масло.
2. Рядом с печенью или в другую форму для запекания выкладываем нарезанные овощи и добавляем сливочное масло. Заливаем сливками.
3. Запекаем при 180 градусах в духовке до готовности.
4. Перебиваем печенку и овощи блендером до образования однородной массы.
5. Доводим по вкусу солью и перцем.
6. Перекладываем в удобную емкость для подачи или формируем колбаски и отправляем в холодильник для застывания.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты печени: