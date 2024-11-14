Многие хозяйки отказываются от подачи печеночного паштета на стол в качестве закуски, поскольку не знают, как избавиться от горечи основного ингредиента. На самом деле для этого нужно знать только один секрет.

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Именно им в Instagram поделилась фудблогер с ником mariiam foodblog. Она рассказала, что нужно сделать, чтобы паштет не горчил и имел нежную структуру. Приготовив блюдо по этому рецепту, им будут лакомиться даже те, кто терпеть не может печень.

Ингредиенты

Печень куриная – 500 гр

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Яблоки – 1 шт

Сливки – 100 мл

Соль

Перец

Сливочное масло

Способ приготовления

1. Выкладываем печень в форму для запекания и добавляем сливочное масло.

2. Рядом с печенью или в другую форму для запекания выкладываем нарезанные овощи и добавляем сливочное масло. Заливаем сливками.

3. Запекаем при 180 градусах в духовке до готовности.

4. Перебиваем печенку и овощи блендером до образования однородной массы.

5. Доводим по вкусу солью и перцем.

6. Перекладываем в удобную емкость для подачи или формируем колбаски и отправляем в холодильник для застывания.

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