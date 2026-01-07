Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Что добавить в воду, чтобы свекла быстро сварилась: всего один простой ингредиент

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
2,5 т.
Варка свеклы часто отнимает больше времени, чем хотелось бы. Именно поэтому многие хозяйки откладывают блюда с этим овощем "на потом". Однако существует простой кулинарный прием, который значительно ускоряет процесс и не требует никаких сложных ингредиентов.

Редакция FoodOboz расскажет, что добавить в воду, чтобы свекла быстро сварилась

Почему свекла варится так долго

Свекла имеет плотную структуру и высокое содержание природных волокон, из-за чего тепло проникает внутрь медленно. Даже в кипящей воде овощ может готовиться более часа, особенно если плоды крупные. Именно поэтому кулинары давно ищут способы сократить это время без потери качества.

Один ингредиент, который ускоряет варку

Чтобы свекла сварилась значительно быстрее, в воду добавляют обычное растительное масло. Достаточно одной столовой ложки на кастрюлю. Оно образует на поверхности воды тонкую пленку, которая удерживает тепло внутри.

Благодаря этому температура остается более стабильной, а сама свекла готовится интенсивнее даже на умеренном огне.

Как правильно варить свеклу этим способом

Овощ нужно опустить в кипящую воду, после чего добавить ложку масла и накрыть кастрюлю крышкой. Огонь стоит уменьшить до среднего, чтобы вода не выкипала слишком быстро. В таком режиме свекла может быть готова уже через 10-15 минут в зависимости от размера. Готовность легко проверить ножом или шпажкой – они должны входить без усилий.

Альтернатива для еще более быстрого результата

Если времени совсем мало, свеклу можно приготовить в микроволновке. Овощ кладут в пакет или жаростойкий контейнер, добавляют немного воды и готовят на максимальной мощности несколько минут. Такой способ также позволяет сохранить насыщенный цвет и текстуру.

