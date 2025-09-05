Сентябрь – это время, когда рынки и магазины изобилуют овощами и фруктами нового урожая. Именно сейчас можно не только разнообразить меню, но и существенно сэкономить. Сезонные продукты всегда имеют более насыщенный вкус, лучшее качество и более доступную цену. А еще они открывают простор для кулинарных экспериментов — от простых закусок до полноценных блюд.

О том, какие продукты стоит использовать для приготовления блюд в августе, рассказала фудблогер Виталина Крупко (vitaliyalucky) в Instagram.

В сентябре стоит сделать акцент на простых и одновременно универсальных продуктах. Они помогут создать сбалансированное меню и легко сочетаются между собой.

Виноград

Сочные ягоды добавляют сладких ноток даже в привычные блюда. Их можно сочетать с орехами и сыром в салатах, замораживать для полезных перекусов или готовить домашний мармелад без сахара.

Яблоки

Классический фрукт, который всегда под рукой. В сентябре они особенно ароматные и хрустящие. Из яблок легко сделать смузи, салаты с морковью, запеченные десерты с орехами или даже чай с корицей.

Морковь

Овощ, который добавляет цвета и свежести. Морковь можно запекать в виде "фри" со специями, готовить салаты с клюквой или добавлять в смузи с апельсином. Такие блюда не только яркие, но и очень сытные.

Брокколи

Настоящая зеленая классика. Брокколи вкусно есть запеченными с кунжутом, в сочетании с яблоком и орехами в салате или в виде нежного пюре. Также их можно использовать для пасты с соусом песто.

Орехи

Идеальная основа для питательных перекусов. Из них получаются вкусные энергетические шарики, паста для намазок или даже ореховое "молоко". Они прекрасно сочетаются с фруктами и овощами, добавляя блюдам насыщенности.

Кукуруза

Желтые зернышки всегда ассоциируются с летом, но в сентябре она еще остается свежей и сочной. Кукурузу запекают на початках, готовят из нее оладьи, добавляют в салаты или превращают в нежный крем-суп.

Картофель

Базовый овощ, без которого сложно представить украинскую кухню. Из него легко приготовить салат с горчичным соусом, сделать хрустящие вафли или запечь с розмарином. Даже обычное пюре можно разнообразить новыми сочетаниями.

Чеснок

Придает блюдам особый вкус. Его можно запекать вместе с овощами, мариновать или готовить на его основе соус к гарнирам. Чесночные намазки и хлебцы — простой и удачный вариант для быстрого ужина.

Болгарский перец

Сентябрьский перец — сочный и сладкий. Его добавляют в салаты, запекают, превращают в крем-суп или тушат в рагу. А еще из него получаются вкусные рулетики с хумусом.

