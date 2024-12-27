Что готовят на Новый год в разных странах мира: от традиций до оригинальности
Вскоре наступит Новый год и многие семьи на компаний друзей соберутся за одним столом, чтобы отпраздновать это событие. Хозяйки, на чью судьбу выпала подготовка к празднику, начинают искать интересные идеи блюд, которыми можно порадовать гостей.
В разных странах мира есть свои кулинарные традиции празднования Нового года. FoodOboz решил рассказать, какие блюда подаются в праздничную ночь в других странах.
Италия
На традиционном итальянском новогоднем столе всегда находится ризотто и паста. А также бисквит "Панетон". Самым основным блюдом является чечевица со свиными колбасками.
Испания
Традиционное блюдо для этой страны – паэлья с морепродуктами. Кроме нее, испанцы также съедают по 12 виноградин под каждый удар курантов в новогоднюю ночь.
Франция
Фуа-гра и творожное плато в сочетании с шампанским – основные блюда, которые подаются к новогоднему столу во Франции. Самый популярный десерт – полено Bûche de Noël с шоколадной или кремовой начинкой.
Германия
Картофельный салат, запеченная свинина и капуста – блюда, традиционно подаваемые почти к каждому новогоднему столу в этой стране. Кроме них, обязательно следует приготовить штолен – выпечку с сухофруктами, имеющую форму младенца, завернутого в пеленку.
США
В этой стране Рождество и Новый год очень тесто связаны. Поэтому традиционная рождественская индейка может готовиться и на новогодний стол. Она подается с бататом и соусом из клюквы. А в качестве десерта самым популярным блюдом есть имбирное печенье в форме человека.
Китай
Хотя в этой стране Новый год празднуют несколько позже, чем в остальном мире, традиционными блюдами для него лапша и цзяоцзы. Первая символизирует долголетие, а вторая – китайские пельмени, которые в последние годы приобрели популярность во всем мире.
Япония
Моты – это рисовые коржи, которые обязательны на этом празднике, ведь приносят нрав. Длинная лапша и разнообразные блюда из морепродуктов также традиционны для празднования Нового года в этой стране.
Южная Корея
На Новый год в Южной Корее принято готовить суп под названием Ттоккук. Это традиционное корейское блюдо, в основу которого ложатся рисовые лепешки. Она имеет символическое значение и знаменует переход к Новому году.
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