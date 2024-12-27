Вскоре наступит Новый год и многие семьи на компаний друзей соберутся за одним столом, чтобы отпраздновать это событие. Хозяйки, на чью судьбу выпала подготовка к празднику, начинают искать интересные идеи блюд, которыми можно порадовать гостей.

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В разных странах мира есть свои кулинарные традиции празднования Нового года. FoodOboz решил рассказать, какие блюда подаются в праздничную ночь в других странах.

Италия

На традиционном итальянском новогоднем столе всегда находится ризотто и паста. А также бисквит "Панетон". Самым основным блюдом является чечевица со свиными колбасками.

Испания

Традиционное блюдо для этой страны – паэлья с морепродуктами. Кроме нее, испанцы также съедают по 12 виноградин под каждый удар курантов в новогоднюю ночь.

Франция

Фуа-гра и творожное плато в сочетании с шампанским – основные блюда, которые подаются к новогоднему столу во Франции. Самый популярный десерт – полено Bûche de Noël с шоколадной или кремовой начинкой.

Германия

Картофельный салат, запеченная свинина и капуста – блюда, традиционно подаваемые почти к каждому новогоднему столу в этой стране. Кроме них, обязательно следует приготовить штолен – выпечку с сухофруктами, имеющую форму младенца, завернутого в пеленку.

США

В этой стране Рождество и Новый год очень тесто связаны. Поэтому традиционная рождественская индейка может готовиться и на новогодний стол. Она подается с бататом и соусом из клюквы. А в качестве десерта самым популярным блюдом есть имбирное печенье в форме человека.

Китай

Хотя в этой стране Новый год празднуют несколько позже, чем в остальном мире, традиционными блюдами для него лапша и цзяоцзы. Первая символизирует долголетие, а вторая – китайские пельмени, которые в последние годы приобрели популярность во всем мире.

Япония

Моты – это рисовые коржи, которые обязательны на этом празднике, ведь приносят нрав. Длинная лапша и разнообразные блюда из морепродуктов также традиционны для празднования Нового года в этой стране.

Южная Корея

На Новый год в Южной Корее принято готовить суп под названием Ттоккук. Это традиционное корейское блюдо, в основу которого ложатся рисовые лепешки. Она имеет символическое значение и знаменует переход к Новому году.

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