Что категорически нельзя готовить на Новый год 2025 и почему: делимся рекомендациями от астролога
Новый год 2025 пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Официально в свои права это животное вступит 29 января 2025 года (именно в этот день Новый год будут праздновать в Китае) и закончит свое правление 16 февраля 2026 года. Стоит отметить, что 2025 пройдет под шестым знаком китайского зодиака, который наделен мудростью, спокойствием, интуицией, выносливостью и способностью адаптироваться к любым условиям!
Редакция FoodOboz делится эксклюзивными советами от топового украинского астролога Татьяны Михайленко, которая рассказала, какую еду категорически нельзя готовить на Новый год змеи 2025, чтобы не отогнать удачу, благополучие и счастье!
Не готовьте блюда из рыбы
Змея – водяное существа, как и рыба, и они не "любят" друг друга, у них разные энергии. Если вы хотите, чтобы ваш год был насыщенным и щедрым в финансовой сфере, не готовьте и не ешьте рыбные блюда на Новый год. Рыба имеет энергию убывания и рыбные блюда могут ассоциироваться с энергией, которая будет "убегать" из дома.
Все знают, что рыба очень быстро плавает, если не хотите, чтобы из дома "уплывали" финансы, а наоборот удваивались, можно приготовить блюда из морепродуктов, идеально подойдут кальмары, креветки, мидии. Главное, что эта еда не нарушит тонкие энергии Зеленой Деревянной Змеи.
Жирная, острая еда и специи – табу на праздничном новогоднем столе в 2025 году
Змеи агрессивно могут реагировать на запахи, они любят утонченность, поэтому слишком жирные, острые и насыщенные блюда могут точно нарушить гармонию. Не добавляйте в праздничные блюда насыщенные специи, например, чеснок, все виды перца, особенно чили, который ассоциируется с огнем, а как мы знаем, змея не любит огонь, а любит воду и мягкость. Поэтому в блюда лучше добавить легкие и приятные специи, например, укроп, базилик, они придадут блюдам оригинальный аромат, но не дадут остроту.
Консервированные продукты
Консервированные продукты – еда в коробке, которая напрямую символизируют ступор, застой и отсутствие изменений. Но, мы помним, что змея любит свободу, обновления, она ведь сбрасывает кожу 2-4 раза в год, когда старая ей становится мала. И это мощный знак всем в Новом году 2025 о том, что человек всегда должен расти во всех сферах жизни и не бояться перемен и быть смелым и готовым смотреть всем своим страхам в "лицо".
Вместо этого, вы должны приготовить шесть блюд зеленого цвета, из свежих, зеленых овощей, зелени, зеленых фруктов, которые символизируют гармонию, здоровье, чистоту, легкость и веру!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: